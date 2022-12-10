Плюсова температура та дощі: якою буде погода в Україні 10 грудня

У центральних областях та на сході країни синоптики прогнозують невеликі опади

У суботу, 10 грудня в Україні побільшає опадів, а температура повітря підійметься майже до весняних позначок. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, у Києві очікують на дощ зранку та вдень, похмуру погоду та температуру, близько 3–5 градусів тепла. Такою ж погода буде й на Півночі держави.

У центральних областях та на сході країни прогнозують невеликі опади, і лише у Донецькій, Луганській та Харківській областях йтиме дощ. Температура коливатиметься від +5 до +10 градусів.

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На півдні України переважно будуть неістотні опади. Температура сягатиме +11...+16 градусів тепла. Натомість на заході України прогнозують мокрий сніг та температуру, що триматиметься близько +4...+8 градусів. І лише на Закарпатті буде тепліше.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.