По всій України, крім окупованого Криму, великодньої ночі оголошено комендантську годину

Цього року українці зустрінуть великодню ніч вдома

Богослужіння можна буде подивитися в онлайн режимі

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що по всій території України, крім окупованого Криму, у Великодню ніч діятиме комендантська година.

Варто зазначити, що богослужіння можна буде подивитися в онлайн режимі.

Зокрема, о 23:30 в ефірі національного марафону покажуть службу з Михайлівського собору, а о 7:30 ранку – з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Нагадаємо, Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн.