По всій України, крім окупованого Криму, великодньої ночі оголошено комендантську годину
Богослужіння можна буде подивитися в онлайн режимі
Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що по всій території України, крім окупованого Криму, у Великодню ніч діятиме комендантська година.
Варто зазначити, що богослужіння можна буде подивитися в онлайн режимі.
Зокрема, о 23:30 в ефірі національного марафону покажуть службу з Михайлівського собору, а о 7:30 ранку – з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.
Нагадаємо, Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн.