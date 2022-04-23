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    По всій України, крім окупованого Криму, великодньої ночі оголошено комендантську годину

    Цього року українці зустрінуть великодню ніч вдома - По всій України, крім окупованого Криму, великодньої ночі оголошено комендантську годину
    Цього року українці зустрінуть великодню ніч вдома
    фото: agroportal.ua

    Богослужіння можна буде подивитися в онлайн режимі

    Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що по всій території України, крім окупованого Криму, у Великодню ніч діятиме комендантська година.

    Варто зазначити, що богослужіння можна буде подивитися в онлайн режимі.

    Зокрема, о 23:30 в ефірі національного марафону покажуть службу з Михайлівського собору, а о 7:30 ранку – з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

    Нагадаємо, Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Великдень 2022 Кирило Тимошенко окупація комендантська година #stoprussia
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    По всій України, крім окупованого Криму, великодньої ночі оголошено комендантську годину