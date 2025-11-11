РФ поширює фейки про повне оточення Куп’янська: подробиці

Заяви про «повне оточення Куп’янська» російськими військами не відповідають дійсності

Пропаганда РФ запустила у TikTok серію фейкових відео про «повне оточення Куп’янська» Харківської області російськими військовими. У роликах згенеровані штучним інтелектом «бійці ЗСУ» говорять про «критичну ситуацію» на цій ділянці фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Ці ролики – фальшивка, створена за допомогою ШІ. Використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака – фейкові «військові» неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ (на «я» замість правильного «у»)», – наголошує ЦПД.

Зазначається, що насправді заяви про «повне оточення Куп’янська» окупантами не відповідають дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бойові дії, українські сили стримують росіян.

«Подібні публікації є частиною інформаційної операції РФ. Мета ворога – деморалізувати українців. російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації та критично ставитися до «сенсаційних» відео із соцмереж», – додає ЦПД.

Також російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси «Cпецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Їхня мета – ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську воєнну розвідку та зірвати процес залучення нових бійців до руху опору.

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – створення постановочних «захоплень» населених пунктів для ілюзії успіхів на фронті. Для цього ворог направляє невеликі групи з російськими прапорами в обхід українських позицій.