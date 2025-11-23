Окупанти використали густий туман для просування до центру Покровська – Генштаб

Українські оборонці утримують рубежі на півночі Покровська та контролюють важливі позиції

ЗСУ переривають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська

Українські сили оборони продовжують утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, де Росія зосередила найбільше своїх військ і підтримує високу інтенсивність наступальних дій. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає «Главком».

За даними військових, протягом останніх днів російські війська намагалися скористатися густим туманом, щоб просунутися в центральну частину міста. Втім, усі такі спроби завершилися провалом – ворога знищують у міській забудові.

Українські оборонці утримують рубежі на півночі Покровська та контролюють важливі позиції на південь від залізниці, що є ключовими для подальшої деокупації територій.

Не зумівши прорвати оборону фронтально, російські підрозділи спробували обійти місто малими групами, просуваючись у бік Гришиного на північному заході. Усі ці групи були вчасно виявлені й ліквідовані.

Також ЗСУ переривають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська й посилюють інженерні укріплення на інших ділянках.

У районі Мирнограда тривають спроби противника прорватися до міста малими штурмовими групами. Українські військові фіксують такі маневри й оперативно знешкоджують тактичні підрозділи ворога, утримуючи контроль над ситуацією.

Паралельно для підрозділів Сил оборони налагоджено додаткові маршрути постачання, що гарантує безперервне забезпечення боєприпасами та необхідним спорядженням.

Нагадаємо, Сили оборони повідомляють, що у Покровську Донецької області зростає інтенсивність боїв зі стрілецької зброї. Ворог зазнає значних втрат, а його спроби прорвати оборону Мирнограда залишаються безрезультатними.