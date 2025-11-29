6 березня 2025 року Крисов був знищений Силами оборони у селі Дніпроенергія (Волноваський район, Донецька область)

Крисов мав розряд кандидат у майстри спорту РФ з боксу

Захисники України знищили російського окупанта Іллю Крисова. Про це повідомляє «Главком».

Ілля Крисов народився 19 березня 2005 року в місті Улан-Уде (Бурятія, РФ).

Боксом почав займатися з березня 2013 року. Був багаторазовим призером та переможцем республіканських, міжрегіональних, всеросійських, міжнародних турнірів з боксу. Крисов – триразовий переможець першості Бурятії, срібний призер першості Далекосхідного Федерального округу, дворазовий бронзовий призер Далекосхідного Федерального округу. Мав розряд кандидат у майстри спорту РФ з боксу.

У червні 2024 року був призваний на військову службу. У липні 2024 підписав контракт з Міноборони РФ і долучився до злочинної війни РФ проти України.

6 березня 2025 року Крисов був знищений Силами оборони у селі Дніпроенергія (Волноваський район, Донецька область).

Тіло окупанта було знайдене у листопаді цього року. Наразі невідомі дата прощанням зі знищеним загарбником.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.