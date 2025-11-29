Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Триразовий чемпіон Бурятії. ЗСУ на фронті ліквідували 19-річного російського боксера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Триразовий чемпіон Бурятії. ЗСУ на фронті ліквідували 19-річного російського боксера
6 березня 2025 року Крисов був знищений Силами оборони у селі Дніпроенергія (Волноваський район, Донецька область)

Крисов мав розряд кандидат у майстри спорту РФ з боксу

Захисники України знищили російського окупанта Іллю Крисова. Про це повідомляє «Главком».

Ілля Крисов народився 19 березня 2005 року в місті Улан-Уде (Бурятія, РФ).

Боксом почав займатися з березня 2013 року. Був багаторазовим призером та переможцем республіканських, міжрегіональних, всеросійських, міжнародних турнірів з боксу. Крисов – триразовий переможець першості Бурятії, срібний призер першості Далекосхідного Федерального округу, дворазовий бронзовий призер Далекосхідного Федерального округу. Мав розряд кандидат у майстри спорту РФ з боксу.

У червні 2024 року був призваний на військову службу. У липні 2024 підписав контракт з Міноборони РФ і долучився до злочинної війни РФ проти України.

6 березня 2025 року Крисов був знищений Силами оборони у селі Дніпроенергія (Волноваський район, Донецька область).

Тіло окупанта було знайдене у листопаді цього року. Наразі невідомі дата прощанням зі знищеним загарбником.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: окупанти спорт бокс війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз вирішується доля кожного з нас
«План Трампа» – це не мир, а відкладена війна
23 листопада, 20:07
Зараз під ранковим зведенням про поразки на території РФ майже немає коментарів
Перебіг війни. Речі, які дають надію
16 листопада, 15:13
Орбан: Війна шкодить бізнесу, тому її необхідно припинити якомога швидше
Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України
17 листопада, 01:14
Нині триває 1346-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2025 року
31 жовтня, 08:19
Триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська
Сирський розповів про ситуацію в Покровську та Мирнограді
1 листопада, 16:50
Минулого місяця США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтовиробників
Експорт російської нафти рекордно скоротився: як це вплинуло на Кремль
12 листопада, 07:19
Минулого сезону «Крижинка» стала абсолютним аутсайдером ліги з тридцятьма поразками у тридцяти матчах
«Крижинка-Кепіталз» знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею
13 листопада, 01:05
На 21-річного Борковського очікує дебют на рівні Кубка світу
Став відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на перший етап Кубка світу
19 листопада, 11:41
17 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон про обов'язкові відпрацювання для всіх випускників-медиків
РФ вигадала спосіб залучити медиків до роботи на окупованих територіях
25 листопада, 13:02

Новини

Триразовий чемпіон Бурятії. ЗСУ на фронті ліквідували 19-річного російського боксера
Триразовий чемпіон Бурятії. ЗСУ на фронті ліквідували 19-річного російського боксера
19-річна Матюніна приносить Україні єдину медаль юніорського чемпіонату світу
19-річна Матюніна приносить Україні єдину медаль юніорського чемпіонату світу
Олімпійська чемпіонка Олексяк отримала відсторонення від змагань
Олімпійська чемпіонка Олексяк отримала відсторонення від змагань
Зіркова амбасадорка: у новій рекламі Олімпіади-2026 з'явилася топ-співачка
Зіркова амбасадорка: у новій рекламі Олімпіади-2026 з'явилася топ-співачка
Колишня третя ракетка світу Петрова потрапила до бази сайту «Миротворець»
Колишня третя ракетка світу Петрова потрапила до бази сайту «Миротворець»
Ексфутболіст збірної України Гармаш був мобілізований до ЗСУ? Відповідь Київського ТЦК
Ексфутболіст збірної України Гармаш був мобілізований до ЗСУ? Відповідь Київського ТЦК

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua