Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дрони Служби безпеки атакували НПЗ в Орську за 1,4 тис. км від України – джерело

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Дрони Служби безпеки атакували НПЗ в Орську за 1,4 тис. км від України – джерело
На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи
фото: glavcom.ua

Завод «Орськнафтооргсинтез» є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ

Удень далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки успішно вразили нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез», розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Відстань до цілі склала 1400 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.

Зазначається, що на НПЗ є чотири установки первинної переробки нафти. Підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне паливо, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут і є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ.

Дрони Служби безпеки атакували НПЗ в Орську за 1,4 тис. км від України – джерело фото 1

На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи, після чого спостерігається інтенсивне задимлення. Це вже друга «бавовна» від Служби безпеки на цьому підприємстві – перша сталася 3 жовтня цього року.

«СБУ продовжує завдавати точних ударів по об’єктах нафтогазової промисловості РФ, які приносять ворогу гроші для війни проти України. Такі атаки підривають економічний потенціал агресора, зменшують його нафтові прибутки та ускладнюють логістику постачання армії», – повідомило джерело в СБУ.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, у жовтні далекобійні дрони Служби безпеки України вразили один із провідних нафтопереробних заводів Росії – «Орськнафтооргсинтез». Після атаки дронів, за даними джерела, на заводі було оголошено евакуацію, а місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці.

Читайте також:

Теги: нафта росія СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ тримають оборону та контратакують на кількох напрямках
Прийом «проникнення»: як Росія змінила тактику штурмів
4 листопада, 10:37
В Україні триває 1328-й день повномасштабної війни
«Віддаю Україні належне»: Трамп похвалив українських воїнів
13 жовтня, 01:56
Атіс Клімовичс: Я бачив тіла чеченських бійців, які москалі підкинули під мечеть
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
14 жовтня, 05:00
«ВСМПО-Авісма» скорочує робочий тиждень для частини персоналу
Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
20 жовтня, 16:09
Зеленський погодиться на мир нібито лише після того, як на нього «чинитимуть тиск», вважає Лукашенко
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського
12 жовтня, 19:50
Більшість загиблих бізнесменів, імовірно, попалися на тому, що розкрадали ці гроші, призначені для таємних операцій Кремля
У РФ тривають абсурдні самогубства бізнесменів. Цьому є два пояснення – New York Post
12 жовтня, 15:25
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
29 жовтня, 04:59
Ніколас Мадуро та Володимир Путін під час зустрічі у Москві у вересні 2019 року
WP: Мадуро попросив у Путіна ракет і військову техніку через тиск США
31 жовтня, 22:28
Дегтярьов у соцмережах розповів про унікальний кримський клімат
Міністра спорту РФ Дегтярьов незаконно відвідав анексований Крим
3 листопада, 15:43

Політика

Дрони Служби безпеки атакували НПЗ в Орську за 1,4 тис. км від України – джерело
Дрони Служби безпеки атакували НПЗ в Орську за 1,4 тис. км від України – джерело
Росія зазнала ганебної поразки в ЮНЕСКО: стали відомі деталі
Росія зазнала ганебної поразки в ЮНЕСКО: стали відомі деталі
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН
США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН
Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу
Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua