Дрони Служби безпеки атакували НПЗ в Орську за 1,4 тис. км від України – джерело

Завод «Орськнафтооргсинтез» є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ

Удень далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки успішно вразили нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез», розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Відстань до цілі склала 1400 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в СБУ.

Зазначається, що на НПЗ є чотири установки первинної переробки нафти. Підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне паливо, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут і є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ.

На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи, після чого спостерігається інтенсивне задимлення. Це вже друга «бавовна» від Служби безпеки на цьому підприємстві – перша сталася 3 жовтня цього року.

«СБУ продовжує завдавати точних ударів по об’єктах нафтогазової промисловості РФ, які приносять ворогу гроші для війни проти України. Такі атаки підривають економічний потенціал агресора, зменшують його нафтові прибутки та ускладнюють логістику постачання армії», – повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, у жовтні далекобійні дрони Служби безпеки України вразили один із провідних нафтопереробних заводів Росії – «Орськнафтооргсинтез». Після атаки дронів, за даними джерела, на заводі було оголошено евакуацію, а місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці.