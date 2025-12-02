Головна Країна Політика
Янукович не був проросійським президентом? Відомий політтехнолог вразив відкриттям

glavcom.ua
28 лютого 2014 року Віктор Янукович вперше з'явився на публіці після того, як зник з України
Ігор Гринів: «Янукович хотів перетворити Україну на свою феодальну вотчину, і більше нічого»

Попри те, що п'ятий президент України Віктор Янукович під час Революції Гідності зрадив Україну і свою посаду, він тривалий час залишався не проросійським президентом, і Росія йому навіть заважала.Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив відомий український політтехнолог Ігор Гринів, який у 2019 році очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка. 

За словами Гриніва, до 2013 року Росія традиційно лише «намагалася ставити своїх кандидатів на виборах в Україні, але у 2013-му почалася серйозніша гра».

Політтехнолог пригадав, що під час Майдану його настрій був непевним: «З одного боку, є Майдан, який дає надію на те, що суспільство стало активним і дорослим. З іншого – усвідомлення, що влада й надалі залишається інфантильною і нездатною протидіяти стратегіям, які йдуть з Російської Федерації».

Саме в цей період і проявилася справжня роль Януковича, на думку Гриніва. «Бо що б ми не говорили про Януковича – так, він зрадив Україну і посаду президента – але він тривалий час залишався не проросійським президентом. Ба навіть більше: Росія йому заважала», – заявив Гринів.

Політтехнолог пояснив, що президент Янукович переслідував виключно особисті інтереси: «Янукович хотів перетворити Україну на свою феодальну вотчину, і більше нічого».

Ситуація змінилася, коли Росія зрозуміла, що Україна зробила цивілізаційний вибір: «Росія зрозуміла, що Україна вже ніколи не буде її союзником, бо робить свій вибір на користь Європейського Союзу і євроінтеграції, а згодом й інтеграції в НАТО».

Саме тоді, на думку Гриніва, Кремль почав діяти проти Януковича і впливати на Майдан:

«І ось тут Росія починає активно діяти. Януковича, який їй заважає, заганяють у глухий межигірський тупик. Майдан горить енергією людей, але температуру на цьому Майдані дуже часто регулюють сили, за якими відчувається вплив Росії. Так у Майдану з’являється співрежисер», – пояснює Гринів.

 
Росію не влаштовував сценарій мирної передачі влади в Україні, за якого «новий президент підписував би асоціацію з Європейським Союзом».

«Тому перше, що Росія робить, це вирішує застрахуватися від такого варіанту через анексію Криму», – наголосив політтехнолог.

На завершення Гринів підкреслив, що в той критичний момент політичні лідери мали б взяти на себе відповідальність за кризу, але «на Майдані наполегливо звучить теза усунути подалі від мікрофону всіх політиків».

Нагадаємо, колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді. 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора ухвалено вирок четвертому президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

Зауважимо, що після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році правоохоронні органи відкрили проти нього близько десяти кримінальних проваджень. Він фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір'я» і «Сухолуччя», фальсифікацію голосувань за «диктаторські закони», злочини проти учасників Майдану, а також численні тяжкі економічні правопорушення та отримання хабаря, замаскованого під гонорар за книжки.

2021 року Верховний суд України залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.

