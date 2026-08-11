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«Слуга народу» Грищук розлучається з дружиною-акторкою після 11 років шлюбу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Роман Грищук та Анна Гресь одружилися восени 2015 року
фото: Anya Gres / Facebook

Подружжя: рішення до розлучення було зваженим і далося не одразу

Народний депутат від «Слуги народу» Роман Грищук та акторка Анна Гресь подали заяву на розлучення після 11 років шлюбу. Про це Гресь повідомила у Facebook, оприлюднивши заяву від імені обох. Сам Грищук поки окремо не коментував. Про це пише «Главком».

Про що йдеться у заяві

Гресь опублікувала текст, написаний від першої особи множини – від імені їх обох. «Це останнє, про що хотілося б писати публічно. Тим більше – у такий час, як зараз. Але майже все наше подружнє життя було доволі публічним, тому вважаємо правильним повідомити й про завершення цього етапу», – ідеться в заяві.

У пості також сказано, що подружжя щиро вдячне одне одному за прожиті разом роки, а найбільшим подарунком у їхньому житті стало народження сина Тимофія (у дописі його назвали Тімася) – хлопчик народився 30 жовтня 2019 року. «Ми завжди були, є і будемо для нього люблячими батьками. Він – наша безумовна любов і найбільша гордість», – написано в заяві.

«Слуга народу» Грищук розлучається з дружиною-акторкою після 11 років шлюбу фото 1
фото: anya_gres / Instagram

Зважене рішення

«Далі кожен із нас піде своїм шляхом. Це зважене рішення, до якого ми довго йшли. Так буде краще для кожного», – ідеться в дописі. Наостанок у заяві подякували рідним і друзям за підтримку, розуміння та повагу до рішення.

Історія стосунків

Роман Грищук і Анна Гресь познайомилися ще студентами в Києві, разом виступали в команді КВК «Збірна КПІ», а згодом – у студії «Мамахохотала».

«Слуга народу» Грищук розлучається з дружиною-акторкою після 11 років шлюбу фото 2
фото: romagrishchuk / Facebook

Пропозицію Роман зробив у вересні 2014 року, на концерті студії, після шести років стосунків. Одружилися вони восени 2015-го. У 2019-му Грищук став народним депутатом дев'ятого скликання від «Слуги народу», а до політики очолював гумористичну студію «Мамахохотала» (нині – «Мамахихотала»). Гресь продовжує розвиватися у творчій сфері – знімається, веде власний блог і підтримує громадські ініціативи.

Нагадаємо, торік Анна Гресь публічно вітала чоловіка з днем народження в Instagram, публікуючи спільні фото з сином. А про народження сина «Главком» писав ще в жовтні 2019 року.

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Теги: партія Слуга народу акторка розлучення депутат Роман Грищук

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