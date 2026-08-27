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Чоловік Ольги Сумської розкрив секрет їхнього 35-річного кохання

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Сумська і Віталій Борисюк одружилися у травні 1996 року
фото: Іnstagram.com/olgasumska

Віталій Борисюк розповів про негативні моменти у стосунках з Ольгою Сумською

Український актор Віталій Борисюк розкрив секрет міцного шлюбу з артисткою Ольгою Сумською. Зіркова пара разом уже понад 35 років. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар Борисюка у випуску «Тур зірками».

За словами Віталія Борисюка, їхнє кохання з Ольгою Сумською – це подарунок Бога. Він зазначив, що якщо любов справжня, вона не зникає. «Ну, це зверху все. Це Бог подарував таке щастя. Тому ми вже більше 35 років разом. І ви знаєте, якщо воно є всередині, в серці, то воно є з обох сторін. І завжди треба це підтримувати», – сказав він.

Ольга Сумська вже понад 30 років перебуває у стосунках з Віталієм Борисюком
Ольга Сумська вже понад 30 років перебуває у стосунках з Віталієм Борисюком
фото: Іnstagram.com/olgasumska

Водночас актор вважає, що кохання варто підтримувати, однак не працювати над ним. За словами Віталія Борисюка, любов варто берегти та шанувати. «І завжди треба це підтримувати. І я проти того, коли кажуть, що кохання — це праця, це робота, це все абсолютна єрунда, тому що кохання, воно, якщо є справжнє, то воно є і нікуди воно не дівається. Треба його просто берегти і завжди його вшановувати. Ну і все», – вважає артист.

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Також Борисюк зауважив, що шкодує про деякі свої вчинки у шлюбі з Сумською. Якби час можна було повернути, він би цього не робив. Однак тепер для пари це залишилося лише досвідом. «У будь-якій родині, в будь-яких відносинах є такі періоди, за які соромно, і якби повернути час назад, то ти б не робив цього все. Але це все досвід. Були негативні моменти. Ми могли б розійтися. Це буває в кожній родині, в кожних відносинах, але ми разом. Ми це здолали, і від того, що наше кохання, наша любов, наші відносини стали ще міцнішими. І це прекрасно», – висловився актор.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк мають спільну дочку Ганну
Ольга Сумська та Віталій Борисюк мають спільну дочку Ганну
фото: Іnstagram.com/olgasumska

До слова, Ольга Сумська розповідала про кризу у шлюбі з Віталієм Борисюком. Вона зізналася, що саме вагітність донькою Ганною допомогла подолати зраду та врятувати сім’ю. Саме тоді вона дізналася про зраду Віталія Борисюка.

Як розповідав «Главком», Ольга Сумська зустріла Віталія Борисюка ще під час шлюбу з першим чоловіком, актором Євгеном Паперним. Вони знали одне одного ще зі студентських років, але відновили спілкування вже під час роботи в театрі. Актори разом грали у виставах, зокрема в мюзиклі «Кандід», де їхні персонажі були закоханими. Зрештою Сумська пішла від першого чоловіка, у травні 1996 року вони з Борисюком офіційно одружилися. У шлюбі з Віталієм Борисюком в Ольги Сумської народилася донька Ганна.

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Теги: Ольга Сумська чоловік шлюб

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