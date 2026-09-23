Стефанчук пояснив, чому в Україні неможливо дозволити одностатеві шлюби

Голова Ради: Конституцію змінювати неможливо під час воєнного стану

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому під час підготовки змін до Сімейного кодексу не передбачили можливості надання одностатевим парам статусу шлюбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За словами Стефанчука, цьому перешкоджає стаття 51 Конституції України.

«Єдине питання, яке чесно виникало в нас – це про партнерство. Про те, щоб надати статус шлюбу. На цьому стоїть перешкода – 51 стаття Конституції. Я чесно говорив про це з людьми, які приходили і представляли ЛГБТК+. Вони хотіли цю норму провести. Ми їм сказали, що можемо якість норми спростити, але визнання не може бути, тому що нам перешкоджає 51-та стаття Конституції, а Конституцію змінювати неможливо під час воєнного стану. Але це вже має бути окрема історія. Тому оце така основна дискусія, яка в нас була по сімейному кодексу», – зазначив голова Ради.

Також Стефанчук зазначив, що автори проєкту нового Цивільного кодексу передбачили право працівників на «інформаційний спокій» – можливість не отримувати робочі дзвінки та повідомлення у вихідні й поза робочим часом.

До слова, Верховний суд залишив у силі перше в Україні встановлення фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками – першим секретарем посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером, громадським активістом Тимуром Левчуком.