Погода в останні вихідні січня: де чекати снігу

Удень 30 січня снігом накриє усі області

Україну в останні вихідні січня чекають невеликі морози і хмарне небо. У суботу опади обіцяють переважно на сході та півночі, а в неділю майже всюди очікується мокрий сніг, повідомили в Sinoptik.ua.

Так, удень 29 січня на більшій частині території України встановиться температура близько 0°. Тільки у Миколаївській та Одеській областях термометри покажуть до +3-5°. У південних, центральних та західних регіонах удень буде хмарно, але опадів не передбачається.

На півночі та сході України весь день із перервами падатиме дрібний дощ зі снігом. Уночі опади у вигляді мокрого снігу очікуються в усіх регіонах України, температура повітря становитиме близько 0°. Погода на вихідних буде майже безвітряною (не більше 5 м/с), можливе посилення вітру до 6-7 м/с.

Удень 30 січня снігом накриє усі області. На заході, в центрі та на півночі дрібний сніг розпочнеться вранці та з перервами йтиме до пізнього вечора. У східних та південних областях сніжити буде час від часу, а інтенсивність опадів буде слабшою, ніж на решті території України. Вдень температура повітря коливатиметься в межах -1-2°, але через високу вологість відчуватиметься холодніше. Вночі прийдуть слабкі та помірні морози.

Так, на заході України стовпчики термометрів опустяться до -1-3° (у Чернівецькій та Житомирській областях до -5°), у Харківській та Сумській областях – до -6-7°, у решті регіонів до -4-5°.

За даними синоптиків, закінчиться січень слабкими та помірними морозами практично в усіх регіонах, крім південних. У західних та східних областях у понеділок, 31 січня, середня температура становитиме -1-3°, у північних та центральних -2-4°. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях очікується до +2°.

«Погода на початку тижня буде сніговою: дрібний сніг та дощ зі снігом прийдуть у всі регіони, тож парасолька у сумці чи рюкзаку не буде зайвою», – нагадують синоптики.

До відома. сьогодні снігопади накриють всю Україну.