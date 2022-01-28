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    Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на 28 січня

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    Снігопади будуть у всіх регіонах - Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на 28 січня
    Снігопади будуть у всіх регіонах
    Фото з відкритих джерел

    Вдень морози будуть невеликі

    В Україні у пʼятницю, 28 січня, у всіх регіонах буде сніг. Проте вдень морози будуть невеликі - до -1 градуса. Температура повітря вночі опуститься аж до -9. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Очікується сніг. Вдень температура повітря опуститься до -1...+2 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0...-2.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+3 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -3. Подекуди прогнозують сніг.

    На Сході України вдень прогнозують від -2 до +2 градусів. Вночі буде -1...-9. Місцями очікується сніг.

    На Півдні денна температура становитиме +1...+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1...-5. Прогнозують сніг.

    У Києві буде хмарно, прогнозують сніг. Температура повітря досягне 0...+2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2 градусів.

    Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання.

    Нагадаємо, погода в лютому 2022 року зберігатиметься в межах кліматичної норми, але в деяких регіонах очікується менша кількість опадів.

    Середня місячна температура повітря у лютому передбачається 0...-4°, а на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму – до +1°, що близько до норми.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на 28 січня