Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на 28 січня

Снігопади будуть у всіх регіонах

Вдень морози будуть невеликі

В Україні у пʼятницю, 28 січня, у всіх регіонах буде сніг. Проте вдень морози будуть невеликі - до -1 градуса. Температура повітря вночі опуститься аж до -9. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Очікується сніг. Вдень температура повітря опуститься до -1...+2 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0...-2.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+3 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -3. Подекуди прогнозують сніг.

На Сході України вдень прогнозують від -2 до +2 градусів. Вночі буде -1...-9. Місцями очікується сніг.

На Півдні денна температура становитиме +1...+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1...-5. Прогнозують сніг.

У Києві буде хмарно, прогнозують сніг. Температура повітря досягне 0...+2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2 градусів.

Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання.

Нагадаємо, погода в лютому 2022 року зберігатиметься в межах кліматичної норми, але в деяких регіонах очікується менша кількість опадів.

Середня місячна температура повітря у лютому передбачається 0...-4°, а на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму – до +1°, що близько до норми.