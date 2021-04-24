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    Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 24 квітня

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    Вихідні в Україні будуть холодними та дощовими - Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 24 квітня
    Вихідні в Україні будуть холодними та дощовими
    Фото з відкритих джерел

    У суботу місцями буде вітряно, також можливий навіть мокрий сніг

    Погода в Україні, у суботу 24 квітня, буде доволі прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Майже у всіх регіонах буде хмарно із поясненнями.

    Так, за прогнозам синоптиків, у суботу, 24 квітня, вночі у східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікується помірний, вдень місцями на північному сході країни невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

    Найхолодніша погода видасться у західних та північних областях. Наприклад, на Волині та Буковині температура повітря становитиме +7...+9 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 24 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 24 квітня

    Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східній частині, вдень в Україні місцями пориви вітру 15-18 м/с. В ночі у західних та північних областях сильні заморозки у повітрі 0-3°, температура у південних та центральних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у східних областях 4-9° тепла, вдень 6-11° тепла, у південних та східних областях 12-17°.

    У Києві у суботу, 24 квітня, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки 0-2°, температура вдень 7-9° тепла.

    У вихідні 24-25 квітня та на початку наступного тижня Україна буде в зоні впливу холодного фронту. У Вербну неділю термометри покажуть максимальну температуру +14 в Одесі, мінімальну -3 в Буковелі.

    В Україні буде переважно хмарно, з рідкісними проясненнями, протягом 24-26 квітня дощі пройдуть на більшій частині території України, але опади будуть різної тривалості та інтенсивності, у високогір'ї Карпат очікується сніг.

    Теги: вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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