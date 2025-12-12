Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Віталія Галайка

До лав Збройних Сил України Віталія Галайка мобілізували у січні 2025 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Галайка.

52-річний солдат Віталій Галайко загинув 4 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Віталій Галайко народився 11 квітня 1973 року у Рівному. Навчався у 14-й школі, згодом здобув фах монтажника радіоапаратури в місцевому училищі.

Чоловік працював у компанії «Ямуна», що спеціалізується на виробництві бакалійної продукції. До лав Збройних Сил України Віталія мобілізували у січні 2025 року.

«Він сказав, що має там бути, адже це його обов’язок перед рідними, перед країною – захистити дітей та онуків. Батько був дуже добрим, понад усе любив свою сім’ю. Він хотів жити та працювати, якнайшвидше повернутися до родини – бажав лише найкращого для нас», – розповів син захисника.

Прощання з Віталієм Галайком відбулося у вівторок, 9 грудня, о 10:00 на майдані Незалежності у Рівному.

Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

У Віталія залишилися мама, син та троє онуків.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.