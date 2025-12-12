Головна Країна Суспільство
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Віталія Галайка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Віталія Галайка
Захисникові Віталію Галайку назавжди 52 роки
фото: glavcom.ua

До лав Збройних Сил України Віталія Галайка мобілізували у січні 2025 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Галайка.

52-річний солдат Віталій Галайко загинув 4 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду

Віталій Галайко народився 11 квітня 1973 року у Рівному. Навчався у 14-й школі, згодом здобув фах монтажника радіоапаратури в місцевому училищі.

Чоловік працював у компанії «Ямуна», що спеціалізується на виробництві бакалійної продукції. До лав Збройних Сил України Віталія мобілізували у січні 2025 року.

«Він сказав, що має там бути, адже це його обов’язок перед рідними, перед країною – захистити дітей та онуків. Батько був дуже добрим, понад усе любив свою сім’ю. Він хотів жити та працювати, якнайшвидше повернутися до родини – бажав лише найкращого для нас», – розповів син захисника.

До лав Збройних Сил України Віталія Галайка мобілізували у січні 2025 року
До лав Збройних Сил України Віталія Галайка мобілізували у січні 2025 року
фото: Рівненська міська рада

52-річний солдат Віталій Галайко загинув 4 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Прощання з Віталієм Галайком відбулося у вівторок, 9 грудня, о 10:00 на майдані Незалежності у Рівному.

Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

У Віталія залишилися мама, син та троє онуків.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

