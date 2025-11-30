Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу відбулося 271 бойове зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет та скинув 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3813 обстрілів, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4033 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка Харківської області; Межова Дніпропетровської області; Слов’янськ Донецької області; Верхня Терса, Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Прилуки Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув 15 керованих авіабомб, здійснив 154 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 2

Українські воїни відбили дев’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 3

Відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 4

Ворог атакував 23 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 5

Наші воїни зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 6

Сили оборони успішно зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 7

Ворог здійснив 25 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив 44 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 10

Сили оборони відбили 15 ворожих атак в районах населених пунктів Привільне, Солодке, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року фото 11

Відбулося десять бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

Нагадаємо, триває 1376-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 березня 2025 року Крисов був знищений Силами оборони у селі Дніпроенергія (Волноваський район, Донецька область)
Триразовий чемпіон Бурятії. ЗСУ на фронті ліквідували 19-річного російського боксера
Вчора, 12:29
Вашингтон і Мінськ ведуть перемовини про політичних вʼязнів
Білий дім обговорює з Білоруссю долю понад 100 політвʼязнів
26 листопада, 14:51
На Одещині є руйнування внаслідок атаки
Масована атака на Україну: президент назвав цілі росіян
25 листопада, 09:49
Нині триває 1371-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
25 листопада, 08:13
Дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг висловлюється про стан свого чоловіка
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
24 листопада, 16:51
Білий дім очікує узгодження терміну припинення бойових дій в Україні до кінця листопада
Politico: США планують оголосити терміни завершення війни в Україні найближчим часом
19 листопада, 16:31
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 342 танків
Втрати ворога станом на 13 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
13 листопада, 06:43
США хочуть вилучити згадку про територіальну цілісність України з резолюції ООН
США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН
11 листопада, 14:30
Трамп: Взагалі вона (війна – «Главком») ніколи не повинна була починатися. Я б розв'язав цю проблему, не поступаючись нічим
Трамп розповів, як Україна могла би уникнути втрати територій
7 листопада, 23:40

Суспільство

Масовані атаки щотижня? Повітряні сили пояснили, чого чекати від РФ
Масовані атаки щотижня? Повітряні сили пояснили, чого чекати від РФ
День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
Архієрей Феодосій з Черкащини, обвинувачений у розпалюванні ворожнечі, потрапив до лікарні
Архієрей Феодосій з Черкащини, обвинувачений у розпалюванні ворожнечі, потрапив до лікарні
Залужний закликав не вірити у будь-які мирні ініціативи з боку Росії
Залужний закликав не вірити у будь-які мирні ініціативи з боку Росії
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 30 листопада 2025
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 30 листопада 2025
День Андрія 2025: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання
День Андрія 2025: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua