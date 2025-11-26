Головна Світ Соціум
Атака на Чебоксари: аеропорт призупинив роботу (відео)

Атака на Чебоксари: аеропорт призупинив роботу (відео)
В одному з районів Чебоксар виникла пожежа і сильне задимлення
фото: скриншот з відео

Як розповіли місцеві жителі, було чутно п'ять-сім сильних вибухів на околиці Чебоксар

Жителі російських Чебоксар повідомляють про потужні вибухи в небі і пожежу в одному з районів міста. На підльоті до столиці Чувашії нібито збили вже кілька БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Як розповіли місцеві жителі, було чутно п'ять-сім сильних вибухів на околиці Чебоксар і в небі над селом Лапсари, яке розташоване приблизно в 10 км від міста. Перший вибух, за словами очевидців, пролунав близько 2:40 ночі. Пізніше в одному з районів міста помітили загоряння і сильне задимлення.

Ймовірно, було влучання в АТ «Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування» (ВНДІР), який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. Водночас аеропорт Чебоксар тимчасово призупинив роботу.

Як відомо, вночі 25 листопада бійці центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили військові та логістичні об’єкти морського порту «Новоросійськ» (Краснодарський край, РФ). 

