Польський історик дорікнув українцям, що ті не шанують Петлюру та Мазепу так, як Бандеру

Лукаш Адамський не знайшов у Києві жодного пам’ятника Петлюрі та Мазепі

Польський історик Лукаш Адамський зазначив, що в Києві немає пам’ятників Симону Петлюрі та Івану Мазепі, і закликав українців та поляків більше розповідати про їхню роль в історії, яка часто залишається забутою на тлі постаті Степана Бандери. Про це Адамський розповів в інтерв’ю «Главкому».

Адамський підкреслив, що армія УНР та її лідери практично стерлися з пам’яті поляків, і треба робити більше, аби її поновити. А сучасна Україна майже не шанує Петлюру та Мазепу: «Український і польський герой генерал Марко Безручко, генерал-хорунжий армії УНР Микола Янчевський та Симон Петлюра. Безручко прославився обороною Замостя в серпні 1920 року, яка зірвала спробу кінної армії Будьонного прорватися в тил польським військам після Варшавської битви. На честь Безручка у Києві перейменовано вулицю, але жодних пам’ятних знаків немає. Ім’я Янчевського носить один з провулків у Сумах».

«Росіяни традиційно називали українців, які не хотіли жити в російській імперії «мазепинцями», «петлюрівцями» та «бандерівцями». Але, як на мене, Петлюра виступав тим розумним політиком – проукраїнським, а не пропольським! – який був свідомим того, що політика вимагає компромісів. Тому він і погодився на союз з Польщею, погодившись на втрату Волині і Галичини, втрату, як він сподівався, тимчасову. Так він отримав шанс зберегти Україну, в чому його, однак, не підтримали українці», – додав історик.

«Так само діяв і Мазепа. Він прагнув позбутися протекторату Росії над Гетьманщиною. Тому, хоча і склав присягу Петрові І, зламав її, коли випав шанс здобути свободу для України. Петлюра і Мазепа були великими політиками, які, однак, залишилися в тіні, поступившись місцем людині, котра зробила собі ім’я тероризмом та гаслом боротьби з москалями та поляками», – підсумував Адамський.

«Так. Чого Бандера добився для України? Де його успіхи? Він навіть не був командиром армії, військовиком», – запитав історик.

Польський історик закликав більше розповідати сучасним українцям і полякам про Мазепу, Петлюру та героїв теперішньої війни з Московією.

Степан Бандера (1909–1959) – український політичний діяч і лідер націоналістичного руху, провідник ОУН. Боровся за незалежність України від Москви та Варшави, проголосив Акт відновлення Української Держави у 1941 році. Перебував у концтаборі Заксенгаузен, продовжував підпільну боротьбу проти радянського режиму до своєї загибелі. Бандера не був військовим і не командував армією. Його головний внесок – організаційна та політична діяльність: він очолював Організацію українських націоналістів (ОУН), формував ідеологію українського націоналізму. Його успіхи пов’язані не з військовими перемогами, а зі створенням політичного руху за самостійну Україну.

Нагадаємо, що польський історик Лукаш Адамський заявив, що поляки під час подій на Волині діяли переважно у стані афекту, відповідаючи на дії Української повстанської армії. На його переконання, саме УПА розпочала етнічні чистки, а польська сторона лише оборонялася.