Польський історик дорікнув українцям, що ті не шанують Петлюру та Мазепу так, як Бандеру

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польський історик дорікнув українцям, що ті не шанують Петлюру та Мазепу так, як Бандеру
Історик з Польщі дорікнув українцям за нехтування Петлюрою та Мазепою
фото з відкритих джерел

Лукаш Адамський не знайшов у Києві жодного пам’ятника Петлюрі та Мазепі

Польський історик Лукаш Адамський зазначив, що в Києві немає пам’ятників Симону Петлюрі та Івану Мазепі, і закликав українців та поляків більше розповідати про їхню роль в історії, яка часто залишається забутою на тлі постаті Степана Бандери. Про це Адамський розповів в інтерв’ю «Главкому».

Адамський підкреслив, що армія УНР та її лідери практично стерлися з пам’яті поляків, і треба робити більше, аби її поновити. А сучасна Україна майже не шанує Петлюру та Мазепу: «Український і польський герой генерал Марко Безручко, генерал-хорунжий армії УНР Микола Янчевський та Симон Петлюра. Безручко прославився обороною Замостя в серпні 1920 року, яка зірвала спробу кінної армії Будьонного прорватися в тил польським військам після Варшавської битви. На честь Безручка у Києві перейменовано вулицю, але жодних пам’ятних знаків немає. Ім’я Янчевського носить один з провулків у Сумах».

«Росіяни традиційно називали українців, які не хотіли жити в російській імперії «мазепинцями», «петлюрівцями» та «бандерівцями». Але, як на мене, Петлюра виступав тим розумним політиком – проукраїнським, а не пропольським! – який був свідомим того, що політика вимагає компромісів. Тому він і погодився на союз з Польщею, погодившись на втрату Волині і Галичини, втрату, як він сподівався, тимчасову. Так він отримав шанс зберегти Україну, в чому його, однак, не підтримали українці», – додав історик.

«Так само діяв і Мазепа. Він прагнув позбутися протекторату Росії над Гетьманщиною. Тому, хоча і склав присягу Петрові І, зламав її, коли випав шанс здобути свободу для  України. Петлюра і Мазепа були великими політиками, які, однак, залишилися в тіні, поступившись місцем людині, котра зробила собі ім’я тероризмом та гаслом боротьби з москалями та поляками», – підсумував Адамський.

«Так. Чого Бандера добився для України? Де його успіхи? Він навіть не був командиром армії, військовиком», – запитав історик.

Польський історик закликав більше розповідати сучасним українцям і полякам про Мазепу, Петлюру та героїв теперішньої війни з Московією.

Степан Бандера (1909–1959) – український політичний діяч і лідер націоналістичного руху, провідник ОУН. Боровся за незалежність України від Москви та Варшави, проголосив Акт відновлення Української Держави у 1941 році. Перебував у концтаборі Заксенгаузен, продовжував підпільну боротьбу проти радянського режиму до своєї загибелі.

Бандера не був військовим і не командував армією. Його головний внесок – організаційна та політична діяльність: він очолював Організацію українських націоналістів (ОУН), формував ідеологію українського націоналізму. Його успіхи пов’язані не з військовими перемогами, а зі створенням політичного руху за самостійну Україну.

Нагадаємо, що польський історик Лукаш Адамський заявив, що поляки під час подій на Волині діяли переважно у стані афекту, відповідаючи на дії Української повстанської армії. На його переконання, саме УПА розпочала етнічні чистки, а польська сторона лише оборонялася. 

Теги: історія Польща політика українці Україна Симон Петлюра

Польський історик дорікнув українцям, що ті не шанують Петлюру та Мазепу так, як Бандеру
Польський історик дорікнув українцям, що ті не шанують Петлюру та Мазепу так, як Бандеру
Україні загрожує зникнення бджіл. Ентомолог пояснив, у чому причина та як це вплине на врожай
Україні загрожує зникнення бджіл. Ентомолог пояснив, у чому причина та як це вплине на врожай
Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg
Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Блукали в лісі понад добу: поліція розшукала сім'ю, яка пішла по гриби
Блукали в лісі понад добу: поліція розшукала сім'ю, яка пішла по гриби

