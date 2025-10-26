Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна перейшла на зимовий час

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна перейшла на зимовий час
Цієї ночі відбувся перехід на зимовий час
фото з відкритих джерел

Смартфони та сучасні гаджети змінюють час автоматично

У ніч із 25 на 26 жовтня Україна перейшла на зимовий час – о 4-й ранку стрілки годинників перевели на одну годину назад. Таким чином, тривалість цієї доби збільшилася на одну годину, передає «Главком».

Перехід на зимовий і літній час в Україні відбувається вже майже 40 років – в останню неділю жовтня та в останню неділю березня. Сучасні електронні пристрої змінюють час автоматично, а власникам механічних годинників потрібно зробити це вручну.

Україна, як і більшість республік колишнього СРСР, запровадила переведення годинників 1981 року. Метою було заощадження електроенергії та подовження світлового дня. На початку 1990-х від переходів тимчасово відмовилися, однак уже в 1992 році систему повернули, аби синхронізувати час із європейськими країнами.

Порядок переведення годинників уряд закріпив постановою ще 1996 року – вона чинна й сьогодні.

Попри тривалу практику, питання сезонного переведення годинників і досі викликає дискусії. Частина депутатів Верховної Ради неодноразово пропонувала скасувати цю традицію, посилаючись на негативний вплив на здоров’я людей.

Фахівці зазначають, що економія електроенергії від переведення часу є мінімальною, натомість вплив на організм – помітний. Після зміни часу збільшується кількість звернень до лікарів через проблеми із серцем, знижується працездатність, порушується сон і концентрація уваги. За даними ООН, у перші тижні після переходу зростає кількість ДТП, а чимало людей відчувають втому та сонливість.

Як відомо, через сумнівну економію енергоресурсів і негативний вплив на здоров'я багато країн світу з часом відмовилися від переходу на літній і зимовий час. Наприклад, годинники не переводять Ісландія, Казахстан, Грузія, Японія та Білорусь.

2019 року Європарламент підтримав рішення скасувати переведення годинників від 2021 року, однак остаточного рішення немає й досі. Насправді кожна країна Євросоюзу мала б самостійно вирішувати, за яким часом жити. Наразі більшість країн Європи переводять годинники щороку в березні та жовтні.

Читайте також:

Теги: Україна переведення часу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна поступово посилює систему протиповітряної та протиракетної оборони
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
3 жовтня, 15:45
Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс
14 жовтня, 10:25
Грантові кошти допоможуть українській енергетиці протистояти викликам опалювального сезону
У Фонд підтримки енергетики України надійшли грантові кошти на понад 1,25 млрд євро
30 вересня, 17:00
Україна отримає 16,5 млн євро на розвиток сонячної енергетики та теплових систем
Україна та ПРООН підписали угоду для розвитку відновлюваної енергетики
14 жовтня, 17:40
Чому українські яблука стають дорожчими: роз’яснення експерта
Ціни на зимові сорти яблук зростають: аналітик пояснив причини
17 жовтня, 08:26
Зеленський порівняв війни в Україні та на Близькому Сході
Зеленський пояснив, чим відрізняються війни на Близькому Сході і в Україні
20 жовтня, 12:36
Віцепрезидент США наголосив, що росіянам потрібно прокинутися і прийняти реальність
Росія відмовилася від будь-яких перемовин щодо завершення війни в Україні – Венс
28 вересня, 18:36
Слива має дуже розтягнутий період цвітіння, що рятує врожай від заморозків
Зміна клімату в Україні. Аграрії назвали фрукт, на який варто робити ставку
10 жовтня, 14:27
Радослав Сікорський (крайній зправа) розпочав візит в Україну з вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу РФ у Лапаївці
На Львівщину прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (фото)
10 жовтня, 13:28

Суспільство

Україна перейшла на зимовий час
Україна перейшла на зимовий час
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва
На Хмельниччині чоловік придбав будинок та виявив під ним глибоке підземелля
На Хмельниччині чоловік придбав будинок та виявив під ним глибоке підземелля
«Забирайте тіло сина, ДНК співпало». Командири надурили матір полоненого окупанта
«Забирайте тіло сина, ДНК співпало». Командири надурили матір полоненого окупанта
Буковинець змайстрував собі труну та 15 років зберігає її в гаражі
Буковинець змайстрував собі труну та 15 років зберігає її в гаражі

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua