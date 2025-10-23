Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців

Польські роботодавці можуть розглядати резюме кандидатів протягом 100 днів

Послаблення ринку праці торкнулося не лише Західної Європи, але й Польщі. Тепер роботодавці обережно ставляться до відбору кандидатів, що створює конкуренцію та сповільнює процес підбору нового персоналу. Про це пише «Главком» із посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal.

За даними Gremi Personal, відбір кандидатів дійсно сповільнився, зазначається, що польські роботодавці розглядають резюме кандидатів протягом із 50 до 80 днів, інколи навіть 100 днів. Попри це, кандидатів на кожну окрему посаду збільшується вдвічі. «Якщо спочатку тенденцію «охолодження» ринку праці відчули працівники робітничих професій, то нині – і висококваліфіковані спеціалісти. Роботодавці ухвалюють рішення обережніше і вводять додаткові етапи перевірки кандидатів», – зазначає CBDO (керівник з розвитку бізнесу компанії) Gremi Personal Ірина Сєрова.

Водночас у Польщі зростає безробіття. За статистикою, у серпні 2025 року налічували до 857,3 тис. осіб, що на 26,6 тис. більше, ніж у липні цього ж року та на 85 тис. більше за минулий рік. Найбільше безробітних серед молоді 18-24 років, їхня кількість зросла до 11,3%.

Схожу тенденцію ще раніше зафіксували в Західній Європі. Станом на перший квартал 2025 року рівень кількості відкритих вакансій у валютному союзі зменшився до 2,4 %. У таких країнах, як Австрія, Греція, Швеція та Німеччина був найбільший індекс падіння найму до 93,7 пункту, це мінімум, що відповідає 2020 року.

У такому випадку компанії не одразу звільняють працівників, а починають скорочувати набір нових. «Сьогоднішні дані показують, що бізнес у всій Європі стає обережнішим. Для працівників це означає менше можливостей змінити роботу, слабші позиції під час переговорів щодо зарплати та довший пошук нової роботи після звільнення», – пояснює Ірина Сєрова.

Причинами цього фахівчиня вважає геополітичну невизначеність, уповільнений розвиток промисловості в країнах ЄС та збільшення конкуренції Китаю та США. Однак попри послаблення ринку Польща в порівнянні з ЄС має власні переваги.

Йдеться про диверсифікованість, цифрову трансформацію та гнучкість бізнесу, що допомагають йому краще пристосовуватися до кризи та дотримуватися стабільності. «Польські роботодавці зараз демонструють стриману, але стратегічну позицію: не звільняють працівників, а лише оптимізують процеси найму, щоб залишатися конкурентними в разі погіршення ситуації», – зазначає експертка.

