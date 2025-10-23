Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців
Попри послаблення ринку Польща в порівнянні з ЄС має власні переваги
фото з відкритих джерел

Польські роботодавці можуть розглядати резюме кандидатів протягом 100 днів

Послаблення ринку праці торкнулося не лише Західної Європи, але й Польщі. Тепер роботодавці обережно ставляться до відбору кандидатів, що створює конкуренцію та сповільнює процес підбору нового персоналу. Про це пише «Главком» із посиланням на міжнародну компанію з працевлаштування Gremi Personal.

За даними Gremi Personal, відбір кандидатів дійсно сповільнився, зазначається, що польські роботодавці розглядають резюме кандидатів протягом із 50 до 80 днів, інколи навіть 100 днів. Попри це, кандидатів на кожну окрему посаду збільшується вдвічі. «Якщо спочатку тенденцію «охолодження» ринку праці відчули працівники робітничих професій, то нині – і висококваліфіковані спеціалісти. Роботодавці ухвалюють рішення обережніше і вводять додаткові етапи перевірки кандидатів», – зазначає CBDO (керівник з розвитку бізнесу компанії) Gremi Personal Ірина Сєрова.

Водночас у Польщі зростає безробіття. За статистикою, у серпні 2025 року налічували до 857,3 тис. осіб, що на 26,6 тис. більше, ніж у липні цього ж року та на 85 тис. більше за минулий рік. Найбільше безробітних серед молоді 18-24 років, їхня кількість зросла до 11,3%.

Схожу тенденцію ще раніше зафіксували в Західній Європі. Станом на перший квартал 2025 року рівень кількості відкритих вакансій у валютному союзі зменшився до 2,4 %. У таких країнах, як Австрія, Греція, Швеція та Німеччина був найбільший індекс падіння найму до 93,7 пункту, це мінімум, що відповідає 2020 року.

У такому випадку компанії не одразу звільняють працівників, а починають скорочувати набір нових. «Сьогоднішні дані показують, що бізнес у всій Європі стає обережнішим. Для працівників це означає менше можливостей змінити роботу, слабші позиції під час переговорів щодо зарплати та довший пошук нової роботи після звільнення», – пояснює Ірина Сєрова.

Причинами цього фахівчиня вважає геополітичну невизначеність, уповільнений розвиток промисловості в країнах ЄС та збільшення конкуренції Китаю та США. Однак попри послаблення ринку Польща в порівнянні з ЄС має власні переваги.

Йдеться про диверсифікованість, цифрову трансформацію та гнучкість бізнесу, що допомагають йому краще пристосовуватися до кризи та дотримуватися стабільності. «Польські роботодавці зараз демонструють стриману, але стратегічну позицію: не звільняють працівників, а лише оптимізують процеси найму, щоб залишатися конкурентними в разі погіршення ситуації», – зазначає експертка.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Польща зробила заяву щодо прийому біженців з України. Керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач пояснив, що Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців і вже на межі своїх інтеграційних можливостей.

Читайте також:

Теги: робота Польща Європа українці за кордоном безробіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жодних зі своїх стратегічних цілей Путін вже не досягне ніколи
Масові польоти дронів РФ над Європою – велика помилка Путіна
4 жовтня, 15:35
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
15 жовтня, 20:47
Путін на «Валдаї»: головним ворогом Росії стала Європа
Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
4 жовтня, 16:26
Путін відверто зневажає Європу, вважає її слабкою й безвольною
Європарламент надіслав Путіну важливий сигнал
10 жовтня, 12:07
Ініціатива Трампа не внесла суттєвих змін у хід дискусії міністрів із «українського досьє»
ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт
21 жовтня, 17:37
Ми не у стані війни, але й миру більше немає, зазначив Мерц
Мерц: Європа більше не перебуває у мирі з Росією
30 вересня, 03:50
Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
13 жовтня, 08:18
ЄС схвалив масштабну реформу водійських прав
ЄС схвалив масштабну реформу водійських прав
21 жовтня, 18:06
Райт заявив, що у США є необхідні потужності для задоволення потреб Європи
США готові повністю замістити поставки російського газу і нафти в Європу
24 вересня, 19:53

Економіка

Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців
Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін
Coca-Cola обмежить випуск «американського» напою, про який просив Трамп
Coca-Cola обмежить випуск «американського» напою, про який просив Трамп
Мегастрайк у Новій Зеландії: 100 тис. лікарів та вчителів вийшли на вулиці
Мегастрайк у Новій Зеландії: 100 тис. лікарів та вчителів вийшли на вулиці
Використання вугілля у світі сягло рекорду
Використання вугілля у світі сягло рекорду
Нафтокомпанії Індії переглядають умови купівлі нафти у Росії – Reuters
Нафтокомпанії Індії переглядають умови купівлі нафти у Росії – Reuters

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua