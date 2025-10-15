Поляки заполонили український ринок картоплею: виробники пояснюють, чи варто бити на сполох

Українські виробники картоплі стикаються з тиском імпорту з Польщі, що знижує ціни та створює нестабільність на ринку

Польська картопля заповнює українські прилавки, а місцеві фермери через низькі ціни та нестабільність ринку змушені шукати нові шляхи збуту. Експерти пояснюють, чому дешевий імпорт не означає повний провал для вітчизняних виробників. Про це розповідає «Главком» із посиланням на «Latifundist.com».

В Україні зростає присутність імпортної картоплі з Польщі, що вже впливає на ціни та прибутки місцевих виробників. Директор ПП «Імпак» Сергій Маліновський зазначає: «Поляки заливають картоплею наш ринок. Вхідна ціна у нас вже 6 грн/кг, а у поляків є ще й дотації ЄС на вирощування. За шість гривень він продасть на експорт, ще й відшкодовує собі ПДВ. А український виробник продасть за 6 грн/кг, плюне і більше її не вирощуватиме, бо ціна рік від року літає по синусоїді. Картопля — це дуже нестабільна ніша».

Досвідчені виробники, як Микола Пономаренко, продають картоплю дорожче – по 12 грн/кг, завдяки перевіреній якості та надійним контрактам. Але більшість промислових господарств страждає від високої конкуренції та імпорту.

Вартість промислової картоплі в Україні вища, ніж в сусідній Польщі, додає керівник кластеру «Картопля» Андрій Беднарський. Так відбувається не тому, що українці щось роблять неправильно. Просто в інших регіонах Європи фермери мають доступ до більш розвинених систем зрошення та працюють у стабільніших кліматичних умовах. Хоча і там є свої виклики, адже головний фактор – це волога, повністю керувати якою неможливо. Натомість Україна значною мірою залежить від рівномірності природних опадів. В Україні також застосовують крапельне зрошення, але поки що не повсюдно.

«Наприклад, у «Контінентал» врожайність є досить високою для наших умов – 35–45 т/га, тоді як у більш зрошуваних регіонах Європи вона сягає 60–70 т/га. Ця різниця безпосередньо впливає на собівартість продукції. Як тільки ми зможемо вийти на рівень 70 т/га, наша картопля буде конкурентною на європейському ринку», – додає Беднарський.

Попри дешевий імпорт, експерти не вважають ситуацію катастрофічною. Вигідним сегментом залишається очищена картопля для великих споживачів – переробних заводів, кулінарій та ритейлу у великих містах. Локальна логістика часто робить українську картоплю привабливішою, ніж польську, навіть якщо її ціна в ЄС нижча. Іноді вигідніше купити картоплю по 12 грн/кг за 10-20 км від себе, ніж брати в ЄС за 6 грн/кг і везти її з Польщі за 600 км.

Різниця в доходах європейців та українців неспівставна, що також впливає на ринок картоплі в Україні, додає директор ПП «Імпак» Сергій Маліновський.

«В ЄС картопля, яка по всім показникам просто «лялечка», коштує близько €1,5/кг. Це 70 грн/кг. Хто її в Україні купить, яка б вона красива не була? В ЄС півтора євро – прийнятна ціна, це як для нас півтори гривні. А для українського споживача зручна ціна – 10 грн/кг. Тобто в Україні бажання не перетинаються: український споживач не може купити картоплю за 10 грн/кг, а виробник – не може продати в нас за 70 грн/кг, або в ЄС за €1,5/кг».

За словами експертів, в Україні перспективним залишається лише сегмент очищеної картоплі для великих споживачів у великих містах. Промисловим виробникам варто орієнтуватися на переробні підприємства, кулінарії та мережі ритейлу, де є стабільний попит на продукцію.

Водночас валовий врожай картоплі в Україні поступово зменшується, зазначає Андрій Беднарський. Він, разом із Георгом фон Нолкеном, ставить під сумнів дані FAOSTAT, згідно з якими у 2024 році промислові господарства та населення нібито зібрали 21 млн т картоплі, що мало б зробити Україну третім світовим виробником після Китаю та Індії. На думку експертів, більш реалістичними є оцінки Української асоціації виробників картоплі – 9–11 млн т на рік.

Нагадаємо, що на початку осіннього сезону 2025 року картопля в Україні почала дешевшати через збільшення пропозиції. Виробники були вимушені зменшити ціни в середньому на 10%. Фермери розповіли, що наразі серед покупців має попит більші сорти картоплі, а дрібна майже не затребувана. Експерти зазначають, що зараз ціна на картоплю зменшилася вже на 18%, у порівнянні з минулим роком у цей час.

У жовтні на «Дні поля» у Волинській області українські аграрії продемонстрували врожайність картоплі, що перевищує показники Польщі. На заході було представлено 79 сортів картоплі, деякі з яких і висока якість овочів справили сильне враження на польського фермера, який назвав урожай «неймовірним».

Щороку в Україні вирощується понад 10 млн тонн картоплі, проте через обмеження збуту на внутрішньому ринку її експорт до ЄС поки що неможливий. Через це більшість підприємств картоплю вирощують як другорядну культуру у сівозміні. Микола Пономаренко зі СТОВ «Десна» зазначає, що площі під картоплею зменшилися з 500 га раніше до 180–200 га у 2024–2025 роках.