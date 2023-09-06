Опалювального сезону може не бути. Асоціація міст України зробила заяву

Підприємства теплокомуненерго вимушені припинити постачання гарячої води, підготовку до опалювального сезону та ініціювати власне банкрутство

Асоціація міст України 5 вересня звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, щоб напрацювати спільні рішення для уникнення зриву опалювального сезону 2023/24 років. Про це повідомила пресслужба асоціації.

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«Місцеве самоврядування б’є на сполох: гарячу воду відключають уже, коштів на подачу тепла немає, газу для бюджетників і населення за спеціальними цінами немає теж. За місяць до початку опалювального сезону, підприємства ТКЕ всієї України вимушені припиняти постачання гарячої води, підготовку до опалювального сезону та ініціювати власне банкрутство», – йдеться у заяві асоціації.

В Асоціації міст України повідомляють, що підприємства теплокомуненерго з 1 вересня завдяки діям уряду відключили від режиму покладання спеціальних зобов’язань (ПСО), тобто скасували гнучкі умови, які дозволяли стабільно працювати.

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«Гарячої води вже немає, а тепла за таких умов не буде, бо: постанова вряду від 22 серпня 2023 року №896 позбавила можливості підприємства придбання природного газу за режимом ПСО для надання населенню послуг. Уряд не відшкодував 36 млрд грн з різниці в тарифах і в підприємств немає коштів для розрахунків з газопостачальними компаніями. Уряд ініціює вилучення 4% ПДФО з доходів місцевих бюджетів, щоб муніципалітети не стримували тарифи, допомагаючи підприємствам теплопостачання», – зазначають в АМУ.

У заяві також наголошується, що голови громад-членів Асоціації міст України запропонували прем’єр-міністру України зустрітись та напрацювати спільні рішення для уникнення зриву опалювального сезону 2023/24 років.

«Без термінових змін до Постанови №896 неможливо вирішити критичні питання забезпечення надання послуг теплопостачання та гарячого водопостачання населенню, відповідно слід очікувати зриву опалювального сезону, а без збереження 4% ПДФО в бюджетах громад тарифи на тепло стрімко підвищаться або буде припинено опалення», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, що нещодавно «Нафтогаз» звернувся до підприємств-постачальників тепла. Кабмін продовжив до 15 квітня наступного року дію ухвали про покладання на «Нафтогаз» спеціальних обов'язків на ринку природного газу. Це дозволило зберегти вартість «блакитного палива» для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на обсяги 1 та 3 на рівні минулого опалювального сезону.