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Кабмін має прискорити виплату боргів Енергоатомом до початку опалювального сезону – інвестори

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Кабмін має прискорити виплату боргів Енергоатомом до початку опалювального сезону – інвестори
Заборгованість «Енергоатому» перед ДП «Гарантований покупець» за поточний рік складає понад 17 млрд грн
фото з відкритих джерел

«Через ці борги страждає весь енергоринок – від «зеленої» генерації до обленерго та постачальників»

Кабінет міністрів України має допомогти Енергоатому у якнайшвидшій виплаті заборгованості на ринку електроенергії, щоб опалювальний сезон проходив стабільно і без негативних сценаріїв, повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.

«Компанія (Енергоатом – ред.) має дуже значну заборгованість перед ДП «Гарантований покупець», яка становить 17 млрд гривень. І через ці борги страждає весь енергоринок – від «зеленої» генерації до обленерго та постачальників», – йдеться в заяві УВЕА.Інвестори підкреслюють, що гарантії Енергоатому щодо забезпечення 100% розрахунків перед гарантованим покупцем з вересня та з конкретним графіком таких виплат – є певним позитивом.

«Однак стає зрозуміло, що без залучення уряду до проблеми боргів Енергоатому, все може затягнутися, і країна втратить дорогоцінний час. До початку опалювального сезону залишається лише 1,5 місяці», – додають в УВЕА.Асоціація зазначає, що найбільш очевидним рішенням є прискорення урядом вливання коштів в енергоринок, щоб енергетики краще підготувались до зими і до можливих нових обстрілів.

«Тобто Кабмін може вже зараз знайти кошти для Енергоатому, проте, обов’язково на поворотній основі, щоб компанія максимально оперативно з вересня почала розраховуватися з боргами», – уточнюється в повідомленні.«А вже взимку Енергоатом, як і планував, буде повертати кошти – тільки уряду, а не іншим підприємствам енергетики, котрі посеред зими мають ефективно працювати на країну без жодних фінансових труднощів», – резюмували в УВЕА.

Як повідомлялося, заборгованість «Енергоатому» перед ДП «Гарантований покупець» за поточний рік складає понад 17 млрд грн.

На думку голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: Кабмін опалювальний сезон Енергоатом

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