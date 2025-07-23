На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією

Працівники поліції викликали швидку та до прибуття лікарів надавали водію першу домедичну допомогу, однак він помер

На Вінниччині розпочато службове розслідування смерті чоловіка під час затримання поліцейськими у селищі Погребище Перше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Попередньо встановлено, що ввечері 22 липня, на дорозі в селищі Погребище Перше працівники патрульної поліції зупинили чоловіка, який рухався на незареєстрованому мопеді Honda. Під час спілкування із поліцейськими 50-річний водій, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, намагався втекти, чинив опір, тому правоохоронці прийняли рішення затримати його. Під час цього самопочуття чоловіка погіршилося.

Працівники поліції викликали швидку та до прибуття лікарів надавали водію першу домедичну допомогу, однак він помер. Попередня причина – відрив тромбу. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Наразі призначено службове розслідування, всі обставини трагедії з'ясовуються.

До слова, у Вінниці затримано 19-річного жителя міста Житомир, який намагався підірвати багатоквартирний будинок, де проживають сім’ї військовослужбовців. За даними слідства, хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є вербування жителів України для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та застосування їх щодо військовослужбовців і правоохоронців.