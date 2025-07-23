Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Працівники поліції викликали швидку та до прибуття лікарів надавали водію першу домедичну допомогу, однак він помер

На Вінниччині розпочато службове розслідування смерті чоловіка під час затримання поліцейськими у селищі Погребище Перше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Попередньо встановлено, що ввечері 22 липня, на дорозі в селищі Погребище Перше працівники патрульної поліції зупинили чоловіка, який рухався на незареєстрованому мопеді Honda. Під час спілкування із поліцейськими 50-річний водій, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, намагався втекти, чинив опір, тому правоохоронці прийняли рішення затримати його. Під час цього самопочуття чоловіка погіршилося.

Працівники поліції викликали швидку та до прибуття лікарів надавали водію першу домедичну допомогу, однак він помер. Попередня причина – відрив тромбу. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Наразі призначено службове розслідування, всі обставини трагедії з'ясовуються.

До слова, у Вінниці затримано 19-річного жителя міста Житомир, який намагався підірвати багатоквартирний будинок, де проживають сім’ї військовослужбовців. За даними слідства, хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є вербування жителів України для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та застосування їх щодо військовослужбовців і правоохоронців.

Теги: Національна поліція України Вінниччина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок в Одесі
Рф вдарила по будинку у Одесі, загинула людина, є постраждалі
19 липня, 02:43
13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими
У Чернівцях оголошено день жалоби
12 липня, 11:29
Марію Бугайову знайшли повішеною на оливковому дереві
Смерть 18-річної українки в Італії: МЗС розкрило подробиці
9 липня, 11:20
Довгий зазначив, що хоча сьогодні він плаче за нею, але радіє тому, що тепер бабуся «знову зможе бути разом» зі своїм дідом
Олесь Довгий розповів про втрату, яка спіткала його родину
7 липня, 12:43
Потужна повінь накрила Техас
Повінь у Техасі: є загиблі, безвісти зникли щонайменше 20 дітей з літнього табору
5 липня, 03:11
Військовий несе фотопортрет загиблого пілота Максима Устименка під час церемонії прощання. Київ, 3 липня 2025 року
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
3 липня, 14:27
Два верхніх ряди паркану обвалилися та впали на дитину
На Рівненщині бетонний паркан убив чотирирічного хлопчика
28 червня, 20:31
Косов висловив небажання мати інших захисників та заявив, що його не попередили про причини відсутності його адвокатів
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: судове засідання знову перенесено
27 червня, 16:37
Росія вдарила по Білгород-Дністровському ліцею
У лікарні померла працівниця Білгород-Дністровського ліцею, яка отримала поранення через удар РФ
23 червня, 22:18

Новини

На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією
На Вінниччині помер чоловік під час затримання поліцією
Україну накриє негода: перелік областей
Україну накриє негода: перелік областей
Удар по компанії Barlinek у Вінниці: від поранень та опіків помер працівник
Удар по компанії Barlinek у Вінниці: від поранень та опіків помер працівник
На подвір’ї жительки одного із сіл Вінниччини з-під землі почали з’являтися надгробки
На подвір’ї жительки одного із сіл Вінниччини з-під землі почали з’являтися надгробки
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей
Удар по польській фабриці у Вінниці. Варшава викликала російського дипломата «на килим»
Удар по польській фабриці у Вінниці. Варшава викликала російського дипломата «на килим»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
17K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
6868
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
4599
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2981
Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК

Новини

23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua