У лікарні померла Ілона Капельницька – доброволиця й волонтерка, поранена під час атаки на Чернівці

Ілона Капельницька пішла доброволицею на фронт у 2015 році

Жінка стала четвертою жертвою російської атаки на Чернівці

У лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька, яка з 12 липня перебувала в комі після того, як РФ атакувала багатоквартирний будинок у Чернівцях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк.

«На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка – 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, Ілона Капельницька у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. Після демобілізації активно займалася волонтерською роботою.

Жінка стала четвертою жертвою російської атаки на Чернівці.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці 12 липня загинули люди, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки зафіксовані також на території Сторожинецької громади, де внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених.