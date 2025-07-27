У Вінниці померла найстарша волонтерка міста
Три роки тому Олена Владимирець почала волонтерити разом із 67-річною донькою
У Вінниці 26 липня померла найстарша волонтерка міста – 95-річна Олена Владимирець. Про це повідомила її донька, Ніна Владимирець, передає «Главком».
Як зауважує «Суспільне. Вінниця», три роки тому Олена Владимирець почала волонтерити разом із 67-річною донькою. Вона пережила Голодомор та дві війни, а коли донька взялася виготовляти окопні свічки, охоче долучилася до справи.
За даними видання, найбільше Олена Владимирець мріяла про те, щоб окопні свічки більше не були потрібні. Волонтерська діяльність мами та доньки не обмежувалася лише свічками: влітку вони переїжджали на дачу, де вирощували трави для чаю та готували консервацію для військових.
До слова, на війні в Україні загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше. Спершу Фуше був волонтером, допомагав створювати польовий шпиталь у Броварах під Києвом. Згодом доброволець пройшов декілька медичних тренінгів і долучився до територіальної оборони. Було також засновано благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію солдатів після отримання поранень на полі бою.