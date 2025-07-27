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У Вінниці померла найстарша волонтерка міста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вінниці померла найстарша волонтерка міста
Олена Владимировець займалася волонтерською діяльністю
фото: Суспільне Вінниця

Три роки тому Олена Владимирець почала волонтерити разом із 67-річною донькою

У Вінниці 26 липня померла найстарша волонтерка міста – 95-річна Олена Владимирець. Про це повідомила її донька, Ніна Владимирець, передає «Главком».

Як зауважує «Суспільне. Вінниця», три роки тому Олена Владимирець почала волонтерити разом із 67-річною донькою. Вона пережила Голодомор та дві війни, а коли донька взялася виготовляти окопні свічки, охоче долучилася до справи.

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фото: Ніна Владимирець/Facebook

За даними видання, найбільше Олена Владимирець мріяла про те, щоб окопні свічки більше не були потрібні. Волонтерська діяльність мами та доньки не обмежувалася лише свічками: влітку вони переїжджали на дачу, де вирощували трави для чаю та готували консервацію для військових.

До слова, на війні в Україні загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше. Спершу Фуше був волонтером, допомагав створювати польовий шпиталь у Броварах під Києвом. Згодом доброволець пройшов декілька медичних тренінгів і долучився до територіальної оборони. Було також засновано благодійний фонд Project Konstantin (названий на честь одного з полеглих побратимів британця), який забезпечує швидку евакуацію солдатів після отримання поранень на полі бою.

Теги: Вінниця волонтер смерть

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