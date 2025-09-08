Помер від важких травм, отриманих у бою на Сумщині. Згадаймо Максима Лагерєва

У квітні 2025 року Максима мобілізували до лав Збройних Сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Лагерєва.

32-річний солдат Максим Лагерєв помер у лікарні 8 серпня 2025 року внаслідок важких травм, отриманих під час виконання бойового завдання на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Максим Сергійович Лагерєв народився 21 серпня 1992 року у селищі Квасилів. Навчався у Квасилівській школі, згодом закінчив Квасилівський професійний ліцей за спеціальністю електрогазозварювальник. Після навчання працював у будівельній сфері.

У квітні 2025 року Максима мобілізували до лав Збройних Сил України. До того чоловік військову службу не проходив. Казав рідним, що йому цікаво служити, що це новий досвід і виклик, який він приймає з гідністю.

У вільний час любив риболовлю. Максим був завжди життєрадісним, умів знаходити позитив навіть у складних обставинах. Проблеми сприймав як виклики, а не перепони.

Прощання із захисником відбулося 4 вересня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали воїна на Алеї Героїв кладовища «Нове».

У Максима Лагерєва залишилися мама, батько та сестра.

