Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Помер від важких травм, отриманих у бою на Сумщині. Згадаймо Максима Лагерєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Помер від важких травм, отриманих у бою на Сумщині. Згадаймо Максима Лагерєва
У квітні 2025 року Максима мобілізували до лав Збройних Сил України
колаж: glavcom.ua

Максим Лагерєв казав рідним, що йому цікаво служити, що це новий досвід і виклик, який він приймає з гідністю

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Лагерєва.

32-річний солдат Максим Лагерєв помер у лікарні 8 серпня 2025 року внаслідок важких травм, отриманих під час виконання бойового завдання на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Максим Сергійович Лагерєв народився 21 серпня 1992 року у селищі Квасилів. Навчався у Квасилівській школі, згодом закінчив Квасилівський професійний ліцей за спеціальністю електрогазозварювальник. Після навчання працював у будівельній сфері.

У квітні 2025 року Максима мобілізували до лав Збройних Сил України. До того чоловік військову службу не проходив. Казав рідним, що йому цікаво служити, що це новий досвід і виклик, який він приймає з гідністю.

У квітні 2025 року Максима Лагерєва мобілізували до лав Збройних Сил України
У квітні 2025 року Максима Лагерєва мобілізували до лав Збройних Сил України
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У вільний час любив риболовлю. Максим був завжди життєрадісним, умів знаходити позитив навіть у складних обставинах. Проблеми сприймав як виклики, а не перепони.

На жаль, 32-річний солдат Максим Лагерєв помер у лікарні 8 серпня 2025 року внаслідок важких травм, отриманих під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Прощання із захисником відбулося 4 вересня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали воїна на Алеї Героїв кладовища «Нове». 

Траурний портрет захисника Максима Лагерєва
Траурний портрет захисника Максима Лагерєва
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання із Максимом Лагерєвим
Прощання із Максимом Лагерєвим
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У Максима Лагерєва залишилися мама, батько та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп також хоче у перспективі вийти на Велику угоду (Big Deal) з Путіним
Переговори на Алясці. Це не кульмінація, це лише початок
15 серпня, 13:10
Вночі зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
10 серпня, 10:20
Роман Кривицький після поранення вже не зможе займатися спортом на професійному рівні
«2 см нижче – «200». Титулований спортсмен розказав, як був за крок від смерті на війні
18 серпня, 16:47
На АЗС в Росії зникає бензин
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
20 серпня, 15:22
РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
21 серпня, 07:56
Президент: Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин
Зеленський назвав країни, які можуть стати майданчиком для переговорів із РФ
26 серпня, 19:31
Франція готує лікарні до великого європейського конфлікту
План на випадок війни: Франція готується прийняти сотні тисяч поранених
28 серпня, 08:26
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
29 серпня, 16:53
У 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно
У перші дні навчального року окупанти атакували школи Чернігівщини (фото)
2 вересня, 12:50

Суспільство

Помер від важких травм, отриманих у бою на Сумщині. Згадаймо Максима Лагерєва
Помер від важких травм, отриманих у бою на Сумщині. Згадаймо Максима Лагерєва
В Україні дощитиме: погода на 8 вересня 2025
В Україні дощитиме: погода на 8 вересня 2025
З'явились кадри пошкодженого російським ударом мосту у Кременчуці
З'явились кадри пошкодженого російським ударом мосту у Кременчуці
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 вересня 2025: традиції та молитва
Колишній офіцер НАТО став волонтером для України
Колишній офіцер НАТО став волонтером для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9279
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
9175
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
2829
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2642
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua