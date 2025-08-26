Зеленський назвав країни, які можуть стати майданчиком для переговорів із РФ

Зеленський: З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити

Президент Володимир Зеленський анонсував, що цього тижня Україна контактуватиме з представниками Туреччини, країнами Затоки та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від Сполучених Штатів Америки, – щоб тиснути на Росію», – йдеться у заяві.

Президент наголосив, що потрібен новий тиск проти РФ: «Ми говорили про це з генералом Келлогом учора, ми працюємо з американцями дуже змістовно – після нашої зустрічі у Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво. Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин. Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами – справжнім тиском».

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий до переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним заради досягнення миру в будь-якому форматі та в будь-якому регіоні світу.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України.

Як відомо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком.

Також Лавров зазявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч.