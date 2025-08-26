Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав країни, які можуть стати майданчиком для переговорів із РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав країни, які можуть стати майданчиком для переговорів із РФ
Президент: Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин
фото: скриншот з відео

Зеленський: З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити

Президент Володимир Зеленський анонсував, що цього тижня Україна контактуватиме з представниками Туреччини, країнами Затоки та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від Сполучених Штатів Америки, – щоб тиснути на Росію», – йдеться у заяві.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Президент наголосив, що потрібен новий тиск проти РФ: «Ми говорили про це з генералом Келлогом учора, ми працюємо з американцями дуже змістовно – після нашої зустрічі у Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Це суттєво. Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин. Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами – справжнім тиском».

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий до переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним заради досягнення миру в будь-якому форматі та в будь-якому регіоні світу.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України. 

Як відомо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком. 

Також Лавров зазявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч.

Читайте також:

Теги: Туреччина війна Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільш раціональним, з точки зору ефективності і вартості, варіантом гарантування безпеки України залишається її членство у НАТО
Гарантії безпеки для України: чи можлива стаття 5 НАТО без НАТО?
22 серпня, 15:13
Togg T10X візьме участь у Мюнхенському автоярмарку
Туреччина запускає у продаж у ЄС свій електричний позашляховик
31 липня, 18:16
Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області
За добу ДТЕК повернув світло 210 тис. домогосподарств після обстрілів
3 серпня, 17:46
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
14 серпня, 05:53
Джерела у Кремлі зробили заяву щодо ймовірних попередніх домовленостей між Трампом та Путіним
Трамп і Путін домовилися наперед? Джерела Reuters пояснили, що станеться на Алясці
15 серпня, 09:24
Російські джерела нещодавно поширили таке відео із села Андріївка-Клевцове, заявляючи про його «захоплення»
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
16 серпня, 11:22
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
19 серпня, 03:05
Зеленський підкреслив, що «коаліція охочих» потенційно включає близько 30 країн
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України
21 серпня, 10:47
Підписаний закон набере чинності через місяць після опублікування
Зеленський підписав закон про відпустки для військових
21 серпня, 20:00

Політика

Зеленський назвав країни, які можуть стати майданчиком для переговорів із РФ
Зеленський назвав країни, які можуть стати майданчиком для переговорів із РФ
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
У Раду подано законопроєкт про зняття всіх обмежень на виїзд за кордон
У Раду подано законопроєкт про зняття всіх обмежень на виїзд за кордон
Президент анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 роки
Президент анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 роки
Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених
Україна та Росія обмінялися листами від військовополонених
Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці – Сибіга
Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці – Сибіга

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
5131
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2613
У небі над Україною помічено незвичайне явище
2329
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1419
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua