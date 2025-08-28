Головна Світ Соціум
План на випадок війни: Франція готується прийняти сотні тисяч поранених

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
План на випадок війни: Франція готується прийняти сотні тисяч поранених
Франція готує лікарні до великого європейського конфлікту
фото із відкритих джерел

Франція готується прийняти сотні тисяч поранених

Уряд Франції розіслав регіональним агентствам охорони здоров’я (ARS) інструкції щодо підготовки медичного персоналу до можливого прийому великої кількості пацієнтів із зони бойових дій. Про це повідомила французька газета Le Canard enchaîné, пише «Главком».

Згідно з циркуляром, підготовка медиків, ініційована Міністерством охорони здоров'я на запит Генерального секретаріату з питань оборони та національної безпеки, має завершитися до березня 2026 року. В рамках підготовки передбачається створення спеціалізованих медичних центрів, здатних приймати до 250 постраждалих щодня у пікові періоди. Громадянські лікарні мають бути готові прийняти від 100 до 500 тис. осіб протягом періоду до 180 днів.

Документ також передбачає можливість реквізиції всіх медичних працівників країни, незалежно від їхньої спеціалізації. У разі активних бойових дій вісім військових госпіталів повинні будуть звільнити місця для поранених французьких піхотинців, а цивільних пацієнтів, зокрема онкохворих, буде переведено до звичайних лікарень.

Як зазначає видання, такі заходи є частиною підготовки до великого конфлікту. Уряд Франції посилається на нещодавно оновлену доктрину «Національний стратегічний огляд – 2025», яка передбачає високу загрозу виникнення в Європі масштабного збройного конфлікту за участю Франції та її союзників до 2030 року.

Раніше стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Великої Британії підписало серію контрактів на придбання мобільних моргів та холодильних камер. Ця ініціатива є частиною планової підготовки до сценарію «масової загибелі», що викликала хвилю дискусій у ЗМІ та соцмережах.

До слова, З січня 2026 року фінська армія розпочинає підготовку до повернення протипіхотних мін до свого арсеналу. Це рішення є прямим наслідком виходу країни з Оттавської конвенції – міжнародного договору, який забороняє використання, накопичення, виробництво та передачу цих видів зброї. 

