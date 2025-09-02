У перші дні навчального року окупанти атакували школи Чернігівщини (фото)

Пошкоджено будівлю непрацюючої школи у місті Семенівка

У перші дні навчального року російська терористична армія атакувала школи у прикордонні Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

«Сьогодні зранку через атаку ударного безпілотника пошкоджена будівля непрацюючої школи у місті Семенівка, вибиті шибки. Увечері 1 вересня ворог бив FPV-дронами по іншій школі у Семенівській громаді – будівля також зазнала пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

фото: Чернігівська ОДА/Telegram

фото: Чернігівська ОДА/Telegram

Голова ОВА нагадав, що у 20-кілометровій прикордонній зоні навчання проводиться виключно дистанційно саме з безпекових міркувань.

фото: Чернігівська ОДА/Telegram

Ворог не припиняє терор проти наших громад, воює проти шкіл, цивільної інфраструктури, нашого майбутнього

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про одного загиблого.

Також у ніч на 2 вересня ворог вчергове атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. Повідомляється, що внаслідок обстрілу виникли пожежа. За попередніми даними, обійшлось без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

Зокрема, окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, є поранені.