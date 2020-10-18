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    Суспільство

    Помер військовий Кім Дуванов, звільнений в грудні з полону бойовиків

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    <p>Військовий Кім Дуванов</p> - Помер військовий Кім Дуванов, звільнений в грудні з полону бойовиків

    Військовий Кім Дуванов

    Фото: Олексій Кодьман/Facebook

    Причиною смерті військового стали проблеми з серцем

    У неділю, 18 жовтня, помер український військовослужбовець Кім Дуванов, якого звільнили з полону бойовиків у грудні 2019 року під час обміну.

    Про це повідомили журналістка і волонтер Моніка Андрешевська та колишній полонений, розвідник 56-ї мотопіхотної бригади Олексій Кодьман у Facebook.

    За їхніми словами, причиною смерті військового стали проблеми з серцем. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

    «Полон вбиває також тих, котрі з нього повернулись. Друзі, сьогодні відійшов у вічність Кім Дуванов, солдат Збройних сил України, який повернувся з полону під час обміну полоненими в кінці 2019 року. Його серце не витримало. Мені бракує слів, не знаю що сказати», – написала Андрешевська.

    Кім Дуванов служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон у 2019 році на Донеччині, коли вісім українських військових на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького та заїхали на тимчасово окуповану територію. Там військових затримали бойовики. Дуванова звільнили під час обміну полоненими у грудні 2019 року.
    волонтер полон дружина солдат
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