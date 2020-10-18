Помер військовий Кім Дуванов, звільнений в грудні з полону бойовиків



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Військовий Кім Дуванов Фото: Олексій Кодьман/Facebook

Причиною смерті військового стали проблеми з серцем

У неділю, 18 жовтня, помер український військовослужбовець Кім Дуванов, якого звільнили з полону бойовиків у грудні 2019 року під час обміну.

Про це повідомили журналістка і волонтер Моніка Андрешевська та колишній полонений, розвідник 56-ї мотопіхотної бригади Олексій Кодьман у Facebook.

За їхніми словами, причиною смерті військового стали проблеми з серцем. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

«Полон вбиває також тих, котрі з нього повернулись. Друзі, сьогодні відійшов у вічність Кім Дуванов, солдат Збройних сил України, який повернувся з полону під час обміну полоненими в кінці 2019 року. Його серце не витримало. Мені бракує слів, не знаю що сказати», – написала Андрешевська.

Кім Дуванов служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон у 2019 році на Донеччині, коли вісім українських військових на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького та заїхали на тимчасово окуповану територію. Там військових затримали бойовики. Дуванова звільнили під час обміну полоненими у грудні 2019 року.