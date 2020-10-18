Помер військовий Кім Дуванов, звільнений в грудні з полону бойовиків
Військовий Кім Дуванов
Причиною смерті військового стали проблеми з серцем
У неділю, 18 жовтня, помер український військовослужбовець Кім Дуванов, якого звільнили з полону бойовиків у грудні 2019 року під час обміну.
Про це повідомили журналістка і волонтер Моніка Андрешевська та колишній полонений, розвідник 56-ї мотопіхотної бригади Олексій Кодьман у Facebook.
За їхніми словами, причиною смерті військового стали проблеми з серцем. У нього залишилися дружина та двоє дітей.
«Полон вбиває також тих, котрі з нього повернулись. Друзі, сьогодні відійшов у вічність Кім Дуванов, солдат Збройних сил України, який повернувся з полону під час обміну полоненими в кінці 2019 року. Його серце не витримало. Мені бракує слів, не знаю що сказати», – написала Андрешевська.