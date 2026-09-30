Незаконний перетин кордону: прикордонники заявили про новий тренд 2026 року

Речник ДПСУ Андрій Демченко під час виступу на брифінгу

За словами Демченка, загальна кількість затриманих суттєво менша, ніж у 2024 та 2025 роках

Від початку 2026 року прикордонники затримали 9600 громадян за спробу незаконного перетину державного кордону України. За минулий тиждень було затримано 230 таких осіб. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент «Главкома».

За словами Демченка, загальна кількість затриманих суттєво менша, ніж у 2024 та 2025 роках. Водночас спроби незаконного перетину кордону фіксуються щодня.

«За минулий тиждень було затримано 230 громадян, які порушили прикордонне законодавство і в незаконний спосіб залишити межі України», – сказав Демченко.

Він наголосив, що ДПСУ працює не лише над затриманням порушників, а й над викриттям організаторів незаконного переправлення людей через кордон.

За вісім місяців 2026 року прикордонники викрили 235 злочинних груп, які займалися незаконним переправленням осіб через державний кордон. До їх складу входили близько 850 людей.

Демченко зазначив, що робота з викриття таких груп проводиться спільно з Національною поліцією, Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань.

Демченко також заявив, що пасажиропотік через державний кордон України у вересні суттєво знизився порівняно із серпнем.

Також він повідомив, що російські війська щодня завдають від 180 до 300 обстрілів по прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За останній період інтенсивність таких атак зросла.