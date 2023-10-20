Всюдиходи для «Люті»: Метінвест Ахметова передав на фронт авто на 3 млн грн

П’ять всюдихідних авто отримала бригада «Лють» від «Сталевого фронту Ріната Ахметова»

«Лють» – єдина бригада з Гвардії наступу, створена на базі Національної поліції – працює у районі Кліщіївки і Курдюмівки. На сьогодні це одна з найгарячіших зон на фронті. А на передовій автомобілі стають «розхідним матеріалом».

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«Машини виконують багато функцій: доставку особового складу, боєприпасів, продуктів, евакуацію поранених, перевезення лікарів. – Розповідає полковник Роман Поліщук, заступник командира об'єднаної штурмової бригади «Лють». – Ми намагаємося як можна надовше зберегти автомобіль, але часто трапляються випадки, коли він може добу, дві, тиждень працювати – і вже його немає».

П’ять пікапів для «Люті» привезли зі Скандинавії. Це Nissan Navara – повноприводні автомобілі, які можуть долати будь-яке бездоріжжя і перевозити майже тонну вантажу. Загальна вартість авто, які закупив Метінвест для «Люті», 3 млн грн.

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«Зараз є дефіцит автомобілів у Європі, але ми знаходимо їх у скандинавських країнах, – пояснє керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз. – Ми машини приганяємо, здійснюємо повне обслуговування авто, щоб хлопці могли на них їздити не хвилюючись, що машина зупиниться десь в бою».

Олександр Водовіз передав військовим ключі від автівок фото: Метінвест

Як відомо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках «Сталевого Фронту».

За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 270 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання. Загалом допомога Ріната Ахметова армії та цивільним українцям перевищила 6 млрд грн.