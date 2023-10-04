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Стало відомо, скількох людей вбили росіяни, які повернулися з війни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, скількох людей вбили росіяни, які повернулися з війни
У більшості скоєних злочинів звинуватили «вагнерівців»
фото з відкритих джерел

Росіяни повертаються з війни та скоюють вбивства

З початку року російські військові, які повернулися додому після війни на території України, скоїли не менше ніж 27 вбивств. Про це повідомляє російське видання «Агентство».

У більшості скоєних злочинів звинуватили «вагнерівців». Бійці приватної військової компанії «Вагнер» стали обвинуваченими у 12 випадках.

Кількість тяжких злочинів, скоєних росіянами, що повернулися з війни, зростає з кожним місяцем.

За перші дні жовтня було скоєно два вбивства: за підозрою затримали ексвагнерівця Дениса Степанова, який, ймовірно, підпалив у Красноярському краї РФ будинок разом із двома жінками, найманця ПВК «Вагнер» із Липецька підозрюють у вбивстві своєї 4-річної падчерки.

Наприкінці вересня колишній боєць «Вагнера» Олег, ймовірно, спалив живцем свою сестру. Того ж місяця колишній «вагнерівець» Сергій, за версією слідства, побив свого колегу камінням за невідданий борг.

У серпні сталося наймасовіше вбивство, в якому звинувачують колишнього учасника ПВК «Вагнер», який зі знайомим вбили одразу шістьох людей.

Нагадаємо, Росгвардія вербує раніше ув’язнених колишніх бійців групи «Вагнера». Росгвардія просить колишніх бійців Вагнера пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування засуджених, а також укладення контрактів з «Вагнером».

Колишні ув'язнені залучаються до служби в Росгвардії переважно на низькі посади, і це не передбачає включення їх навіть до середнього рівня офіцерів. Один з військовослужбовців Росгвардії розповів, що його підрозділ направив колишніх бійців «Вагнера» для охорони об'єктів на окупованих територіях України.

Теги: військові росіяни вбивство

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