Порошенко: Не дозволимо стерти пам’ять про Героїв Бузкового гаю в Херсоні

Оборонці Херсона дали час всьому Півдню, щоби підготуватися до зустрічі з агресором

Петро Порошенко у Херсоні зустрівся із бійцями місцевої тероборони, які у перші дні вторгнення практично голіруч намагалися зупинити російські танки. Ті, хто вижив після важких поранень, зараз не можуть отримати ані статусу, ані допомоги від держави.

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Оксана Моренець – мама 25-річного Олексія Ронського, який разом з побратимами загинув у Бузковому гаю, хоче поховати його в рідному селі з військовими почестями. Вона довго і схвильовано розповідає, як син рвався захищати Україну, і як дізналась про його загибель.

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Олексій – учасник АТО, записався в тероборону 24 лютого через військкомат у селі Широка Балка. 28 лютого його з іншими чоловіками з села викликали в Херсон. Родина чекала звільнення Херсону, щоб забрати тіло Олексія. Однак у військовій частині мамі Олексія, як і іншим учасникам тероборони, не дають необхідні документи, а нескінченна бюрократія вже перетворилася на сім кіл пекла.

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Подвиг Героїв Бузкового парку співмірний із Героями Крут, переконаний Петро Порошенко.

«Їх розстріляли, від декого в прямому сенсі не лишилося нічого, крім пам’яті їхніх близьких. І про це досі мовчать, бо здача Херсона – незручна тема», – написав Порошенко у Facebook.

«Я мав зустріч з чотирма нашими героями та мамою загиблого воїна. Навіть я ледве стримав сльози від їхньої розповіді. Подякував бійцям за мужність та за захист української землі, а матері – за те, що виховала такого сина. На його прикладі виховуватиметься майбутнє покоління українців», – вважає п’ятий Президент.

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«Ще минулого року ми з Мариною вирішили, що пам’ять героїв тероборони Херсона має бути увіковічнена. Тому оголосили конкурс на проект пам‘ятника героям Бузкового гаю», – нагадав Порошенко.

«Я хочу застерегти всіх – і заангажованих представників місцевої влади, і місцевих колаборантів, і нерозумних клерків від різних служб: якщо ви ще раз спробуєте принизити, і тим більше погрожувати воїнам-оборонцям Херсона, активістам, які пережили окупацію, ми знайдемо сили їх захистити. І думаю, результат вам не сподобається. Нагадаю – вони не побоялися майже з голими руками виступити проти росіян, і своїх гнид теж не побояться. Подумайте про це. А ще про те, що порушувати принцип єдності сьогодні – це в першу чергу шкодити країні», – застеріг він усіх, хто намагається принизити героїв та їхні родини.

«Справедливість переможе! Оборонці Херсона дали час всьому Півдню, щоби підготуватися до зустрічі з агресором. Вони боролися за Україну, а ми боротимемося, щоб Героїв називали Героями», – наголосив Петро Порошенко.