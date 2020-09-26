Порошенко у День Краматорська закликав патріотів протистояти реваншу



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Фото Eurosolidarity.org

Порошенко привітав Краматорськ із Днем міста

Краматорськ став одним з перших звільнених міст Донбасу, і тепер є епіцентром українства в регіоні.

Про це заявив п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко у Facebook з нагоди Дня міста.

На його думку, усі патріотичні сили єднатися проти загрози проросійського реваншу і не дати п’ятій колоні Кремля зайти у місцеві органи влади під личиною «міцних господарників».

«Це місто, яке виникло на козацьких землях, на межі Слобідської України і Дикого поля… Яке на добротному українському ґрунті увібрало у себе представників багатьох культур, які приїхали розвивати Донбас. Місто, яке на сьогодні є динамічним, енергійним і якоюсь мірою феноменальним», – зазначив Порошенко.

За його словами, Краматорськ руйнує всі нав’язані ззовні стереотипи про Донбас.

«І всім українцям я радив би хоча б раз відвідати його. Ми цінуємо Краматорськ за той неоціненний внесок, який місто робить в економічний розвиток держави як потужний центр машинобудування», – говорить Порошенко.

Він також наголошує, що ми пам’ятаємо і будемо берегти пам’ять про закатованого і вбитого бойовиками зовсім юного Степана Чубенка. Про героїв Небесної сотні Сергія Бондарєва та Івана Пантелеєва. Про всіх патріотів-краматорчан, які здійснили, кожен свій, подвиг в ім’я України.

«Як лідер партії справжнього миру, бажаю вам насамперед, звичайно ж, миру. Вірю, що дипломатичним шляхом ми примусимо Путіна забратися геть з українського Донбасу і з українського Криму. Але будьте обережні. Знайте, що перспективу надійного миру ставить під загрозу п’ята колона у вигляді ОПЗЖ. Вони діють в інтересах Кремля. Прикриваючись господарськими гаслами, прагнуть зайти в органи місцевого самоврядування. І вже з тих позицій – спробувати ще раз реанімувати проєкт так званої Новоросії. ОПЗЖ – це саме ті «голуби миру», від яких падає тінь російського двоголового орла», – зауважив Порошенко.

Лідер політсили закликав усіх патріотів України гуртуватися навколо єдиної потужної проєвропейської української політичної сили.

«Сердечно вітаю вас з Днем міста, якому виповнюється 152 роки. Я на 97 років молодший, мені сьогодні лише 55. Мені приємно від того, що мій день народження співпав з днем народження українського Краматорська», – констатував Порошенко.