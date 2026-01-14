Яке релігійне свято відзначається 15 січня 2026: традиції та молитва

Свята 15 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника

15 січня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять двох великих подвижників – преподобного Павла Тивейського, першого пустельника, та преподобного Івана Кущника. Це свято присвячене аскетизму, смиренню та здатності людини до потужного духовного самозречення заради служіння Господу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника

15 січня православна церква згадує святого Павла Тивейського, який жив у III–IV століттях і став першим у світі християнським ченцем-пустельником. Рятуючись від гонінь імператора Деція, він пішов у пустелю, де провів 91 рік у повній самотності. За переказами, ворон щодня приносив йому хліб для прожитку. Його зустріч зі святим Антонієм Великим незадовго до смерті стала потужним символом передачі духовного досвіду майбутнім поколінням чернецтва.

Також цього дня вшановують Івана Кущника, сина багатого константинопольського вельможі V століття. Він таємно залишив батьківський дім заради монастиря, а згодом повернувся до рідних у лахмітті жебрака. Не впізнаний ніким, він три роки жив у злиднях у маленькому курені (кущнику) біля брами власного дому, присвятивши себе безперервній молитві. Його вчинок вважається одним із найвищих прикладів християнського смирення.

Молитви дня

О, преподобні і богоносні отці наші Павле та Іване! Ви, що земні блага відкинули і в тиші молитовній Бога знайшли, станьте нашими заступниками перед Творцем. Просимо вас: навчіть нас терпіння у скорботах, зміцніть дух наш у боротьбі зі спокусами та виблагайте для нас ласку Божу. Нехай ваші молитви стануть потужним захистом для наших домівок та зміцнять нашу віру на кожному кроці. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Павловим» і вважали його переломним часом, коли зима починає готуватися до весни:

Якщо на Павла вітер – літо буде холодним та дощовим;

якщо на небі з'явилося багато яскравих зірок – чекайте на потужний мороз;

тьмяні зірки – до швидкої відлиги та снігопаду;

якщо ворони каркають сильніше, ніж зазвичай – незабаром прийде потепління.

Цей день традиційно вважався сприятливим для планування весняних польових робіт та перевірки насіння. Водночас люди намагалися не виходити з дому після заходу сонця, побоюючись сильних січневих вітрів, які могли накликати хвороби.