Окупант у полоні вилікувався та змінився до невпізнання

Надія Карбунар
Росіянин потрапив у полон із обпеченим обличчям, але його вилікували
Обличчя Артема Мубаракшина було обпечене, але після лікування на ньому не залишилося жодного шраму

Російський військовослужбовець Артем Мубаракшин потрапив у полон із обгорілим обличчям. Зовнішність окупанта змінилася настільки, що, аби рідні впізнали, довелося показувати татуювання. Утім, у таборі опіки вилікували, Артем Мубаракшин потрапив на обмін та повернувся в РФ. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Хочу найти».

Мубаракшин служив водієм у російській армії. За його словами, командування відправило його до міста Ямпіль із провізією, запевнивши, що там немає українських військових.

«Мене послали не на бойове завдання, а на самогубство», – розповів він у відеозверненні.

За словами окупанта, групу залишили без прикриття та підтримки. Під час обстрілу будівля, де вони намагалися сховатися, загорілася.

«Із моєї групи вижили лише двоє людей – я і ще один хлопець. Ми ледве вибралися з палаючого будинку», – сказав він.

Унаслідок цього Мубаракшин отримав важкі поранення. За його словами, обличчя було майже повністю обпечене. Після цього разом із побратимами намагався вибратися через лісосмуги та болота, однак зрештою потрапив у полон. Там йому надали медичну допомогу.

«Мене ніхто не бив, мене тут ніхто не мучив. Усе це повна нісенітниця, яку розповідають у нас по телебаченню», – заявив він.

За словами Мубаракшина, українські медики лікували його після поранення.

«Мене лікують, мене годують, я ситий, взутий і в теплі», – сказав він.

Він також повідомив, що близько двох тижнів перебував у лікарні, де йому регулярно робили перев’язки та давали необхідні ліки. Зрештою, це дало результат, бо на обмін він поїхав із цілим обличчям, на якому після важких опіків не було навіть жодного шраму.

Полонений також закликав тих, хто розглядає можливість іти на війну, добре подумати перед таким рішенням.

«Ті, хто збирається йти на війну, нехай добре подумають, чи готові вони до цього і чи готові померти», – сказав він.

Нагадаємо, український полон суттєво змінив зовнішність окупанта. 27-річний Олексій Білобородов так страждав і мучився, що за сім місяців набрав два десятки кілограмів.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець на ім’я Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Крім того, полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні. За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.

Також полонений окупант отримав можливість подзвонити рідним, однак його чекав неприємний сюрприз – і мати, і сестра відмовилися спілкуватися. 

Читайте також

Новий верховний лідер Ірану міг отримати легкі поранення під час ударів по країні
Стало відомо, чому новий верховний лідер Ірану не з’являється на публіці
12 березня, 01:23
Ворожий безпілотник скинув вибухівку на мирних жителів
У Херсоні окупанти дроном атакували маршрутку: є поранені (фото)
11 березня, 14:50
Путін передав Угорщині полонених українців
РФ передала Угорщині двох полонених українців: Координаційний штаб зробив заяву
5 березня, 09:34
Путін повідомив Сійярто, що Росія звільнить двох військовополонених, які мають угорське громадянство
Передача полонених Угорщині. Україна відреагувала на рішення Путіна
4 березня, 22:46
Кілька співробітників аеропорту отримали легкі травми, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт
28 лютого, 19:36
Михайло Глуховський, Віталій Єрмаков, Дмитро Шеремета, Олексій Кравченко, Олексій Бик захищають Україну від російських окупантів
Роковини великої війни. Історії медійників «Главкома», які стали на захист України
24 лютого, 09:52
Підозрювану було затримано в Старому Самборі
Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру
22 лютого, 19:57
Російські військові вийшли до позицій ЗСУ після переговорів через чат-бот «Хочу жити»
Троє російських військових у Куп’янську здалися в полон онлайн
19 лютого, 17:52
Офіцер-спецпризначинець із позивним Карат вже прямує до Києва на лікування
Під час унікальної операції військові визволили побратима, який 27 днів перебував у полоні
14 лютого, 18:50

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
