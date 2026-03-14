Окупант у полоні вилікувався та змінився до невпізнання

Росіянин потрапив у полон із обпеченим обличчям, але його вилікували

Обличчя Артема Мубаракшина було обпечене, але після лікування на ньому не залишилося жодного шраму

Російський військовослужбовець Артем Мубаракшин потрапив у полон із обгорілим обличчям. Зовнішність окупанта змінилася настільки, що, аби рідні впізнали, довелося показувати татуювання. Утім, у таборі опіки вилікували, Артем Мубаракшин потрапив на обмін та повернувся в РФ. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Хочу найти».

Мубаракшин служив водієм у російській армії. За його словами, командування відправило його до міста Ямпіль із провізією, запевнивши, що там немає українських військових.

«Мене послали не на бойове завдання, а на самогубство», – розповів він у відеозверненні.

За словами окупанта, групу залишили без прикриття та підтримки. Під час обстрілу будівля, де вони намагалися сховатися, загорілася.

«Із моєї групи вижили лише двоє людей – я і ще один хлопець. Ми ледве вибралися з палаючого будинку», – сказав він.

Унаслідок цього Мубаракшин отримав важкі поранення. За його словами, обличчя було майже повністю обпечене. Після цього разом із побратимами намагався вибратися через лісосмуги та болота, однак зрештою потрапив у полон. Там йому надали медичну допомогу.

Окупант після лікування в полоні фото: скріншот із відео

«Мене ніхто не бив, мене тут ніхто не мучив. Усе це повна нісенітниця, яку розповідають у нас по телебаченню», – заявив він.

За словами Мубаракшина, українські медики лікували його після поранення.

«Мене лікують, мене годують, я ситий, взутий і в теплі», – сказав він.

Він також повідомив, що близько двох тижнів перебував у лікарні, де йому регулярно робили перев’язки та давали необхідні ліки. Зрештою, це дало результат, бо на обмін він поїхав із цілим обличчям, на якому після важких опіків не було навіть жодного шраму.

Полонений також закликав тих, хто розглядає можливість іти на війну, добре подумати перед таким рішенням.

«Ті, хто збирається йти на війну, нехай добре подумають, чи готові вони до цього і чи готові померти», – сказав він.

