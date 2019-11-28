Посол Угорщини просить українців не порівнювати дії Будапешта на Закарпатті з агресією Москви



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Посол Іштван Ійдярто запевняє, що «угорська позиція завжди була юридичною, українська ж була завжди політичною»

Пік напруги у відносинах з Україною припав на минулий рік, вважає дипломат

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто вважає, якщо Україна буде ставитись до Угорщини, як до потенційного агресора, то «нічого доброго з цього не вийде». Таку думку він висловив в інтерв'ю «Главкому»

«Один з керівників Угорщини нещодавно висловив надію, що у вирішенні українсько-угорських питань фокус буде не через українсько-російські відносини. Адже якщо завжди діяти у відношенні Угорщини як потенційного агресора, як вона (Україна) діє проти Росії, то ми весь час будемо чути, що «закарпатці - це сепаратисти», «у нас буде другий Крим» тощо. Хіба в такій атмосфері місцеві жителі будуть почуватися у безпеці?», - говорить Ійдярто.

На думку посла, протягом останнього року відносини між Україною і Угорщиною не були хорошими.

«Можна сказати, що на минулий рік припав пік напруги у двосторонніх відносинах. Маю на увазі нашу дискусію щодо прав нацменшин, яка була більш ніж гарячою», - вважає Ійдярто.

При цьому посол запевняє, що «угорська позиція завжди була юридичною, українська ж була завжди політичною». «Більшість обговорень обмежувалася надсиланням меседжів між українською та угорською сторонами на адресу одна одної. Це не було класичним обговоренням, переговорами в прямому сенсі слова. Те, що писалося в українських медіа про Угорщину, ми сприймаємо не дуже позитивно, бо писали, що Угорщина нібито має територіальні претензії до України, мовляв, закарпатські угорці хочуть зробити те, що сталося на Донбасі і в Криму», - нагадує Іштван Ійдярто.

До відома, Угорщина вимагає з України те, чого сама ніколи не робила. Попередній посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень раніше в інтерв’ю «Главкому» заявив, що наразі в Угорщині діє закон, який надає право лише на відкриття класу для восьми осіб за бажанням їхніх батьків з нацменшин. Але, за словами дипломата, оскільки українці проживають на всій території Угорщини і вони розпорошені, то ніхто й не вимагав відкриття окремого класу.

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