Київські поліцейські підуть під суд за катування затриманого

Якщо зловмисників визнають винними у суді, їм загрожує від трьох до восьми років ув'язнення

Дії поліцейських слідчі визнали перевищеннями повноважень

У Києві судитимуть чотирьох поліцейських, які вкрай жорстоко поводилися з затриманими.Прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора 2 лютого скерували до суду два обвинувальні акти, зазначає пресслужба відомства.

Дії поліцейських, які є обвинуваченими у провадженнях, слідчі визнали перевищеннями повноважень. Якщо зловмисників визнають винними у суді, їм загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Крім того, поліцейським можуть заборонити працювати в органах правопорядка на три роки після закінчення покарання.

Як зазначають в офісі Генпрокурора, одне з проваджень стосується двох київських поліцейських, які фактично катували затриманого. Коли чоловік не чинив опір, правоохоронці нібито до втрати свідомості били його металевим ломом по голові та тулубу. Після цього фігуранти провадження привели потерпілого до тями та продовжили бити ногами та руками, а також заламували чоловіку пальці.

В іншому провадження фігурують патрульні з Кривого Рогу, які знущалися над двома затриманими.

Інспектори поліції били чоловіків ногами та руками, а також заливали їх газом. Один з потерпілих отримав ушкодження середньої тяжкості.

Чи затримали хоча б когось зі зловмисників, а також чи перебувають вони на посаді, в офісі Генпрокурора не повідомили.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські не працювали, але отримували зарплату.