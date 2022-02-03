Муніципальна книгарня Києва збирає літературу для людей старшого віку

Збір літератури для закладів триватиме до 28 лютого включно

Єдина в столиці муніципальна книгарня «Сяйво книги» запрошує усіх відвідувачів долучитися до акції збору книг для людей старшого віку. Збір літератури для закладів триватиме до 28 лютого включно. Про це повідомили в КП «Міський магазин», у складі якого діє столична книгарня.

«Попередні акції, що проходили в книгарні, показали: допомагати тим, хто цього потребує, просто. Ми продовжимо дарувати турботу за допомогою книги. Тож до кінця лютого ви можете поповнити бібліотеку одного із закладів, що бере участь в акції. Натомість отримаєте знижку – 10% на весь чек», – повідомили в комунальному підприємстві.

Нагадаємо, «Сяйво книги» бере участь у державній програмі «єПідтримка», за якою кожен громадянин може використати виплачену за вакцинацію 1000 грн на придбання якісної літератури.

Як повідомлялося, через дефіцит паперу книжки можуть стати розкішшю

Також тотальний дефіцит паперу призвів до різкого стрибка вартості книг в Україні. За рік ціна на книги зросли на 35-40%.

Раніше стало відомо, що соцмережі скаржаться на українські книгарні: деталі скандалу.



