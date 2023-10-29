На Миколу Тищенка скоєно напад на Львівщині

За словами нардепа, невідомий чоловік ударив його кулаком по шиї та погрожував фізичною розправою

У Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка, колишнього представника фракції «Слуга народу». Про це повідомила речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська в коментарі hromadske.

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За словами посадовиці, Тищенко подав заяву в поліцію. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Поліція встановлює деталі інциденту.

«Учора (28 жовтня, – «Главком») приблизно о 19:00 Микола Тищенко звернувся з заявою до поліції. За словами нардепа, напад стався у селищі Брюховичі. Невідомий чоловік ударив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою», – повідомляють правоохоронні органи.

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Зазначимо, що наразі сам нардеп про напад у соцмережах не заявляв.

Нагадаємо, нещодавно Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві.