Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Миколу Тищенка скоєно напад на Львівщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Миколу Тищенка скоєно напад на Львівщині
Микола Тищенко написав заяву в поліцію
фото: скриншот відео

За словами нардепа, невідомий чоловік ударив його кулаком по шиї та погрожував фізичною розправою

У Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка, колишнього представника фракції «Слуга народу».  Про це повідомила речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська в коментарі hromadske.

За словами посадовиці, Тищенко подав заяву в поліцію. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Поліція встановлює деталі інциденту. 

«Учора (28 жовтня, – «Главком») приблизно о 19:00 Микола Тищенко звернувся з заявою до поліції. За словами нардепа, напад стався у селищі Брюховичі. Невідомий чоловік ударив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою», – повідомляють правоохоронні органи. 

Зазначимо, що наразі сам нардеп про напад у соцмережах не заявляв. 

Нагадаємо, нещодавно Тищенко показав, як приборкував гучну вечірку ухилянтів у Києві.

Читайте також: Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
Теги: Микола Тищенко напад депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артиста не стало 27 жовтня
На фронті загинув відомий український музикант
Вчора, 21:39
Директор компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево
Кум Медведчука проводив оборудки із пальним на Закарпатті
26 жовтня, 12:35
Унаслідок нападу п'ятьох невідомих військовий отримав перелом шиї та набряк мозку.
На Одещині невідомі побили військового. У нього перелом шиї та набряк мозку
25 жовтня, 15:59

Кримінал

На Миколу Тищенка скоєно напад на Львівщині
На Миколу Тищенка скоєно напад на Львівщині
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
Прикордонники показали, як з допомогою дрона піймали ухилянтів (відео)
Прикордонники показали, як з допомогою дрона піймали ухилянтів (відео)
Справа мультимільйонера Мартиненка: Антикорупційний суд вже 13 разів призначав безплатних адвокатів
Справа мультимільйонера Мартиненка: Антикорупційний суд вже 13 разів призначав безплатних адвокатів
Збитки на 2 млн грн: голова НСЗУ отримала підозру в службовій недбалості
Збитки на 2 млн грн: голова НСЗУ отримала підозру в службовій недбалості
Суд засудив на 14 років російського пілота за вбивство цивільного
Суд засудив на 14 років російського пілота за вбивство цивільного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
57K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
28K
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
17K
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
16K
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
13K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту