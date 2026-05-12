Біля окупованого Маріуполя кілька днів поспіль гинуть дельфіни

glavcom.ua
Мертвих дельфінів на березі Азовського моря фіксують із початку повномасштабного вторгнення
На Білосарайській косі хвилі викидають на берег і рибу – офіційних пояснень окупаційна влада не надає

На узбережжі Білосарайської коси та в районі окупованого Маріуполя другий день поспіль знаходять тіла мертвих дельфінів і масово викинуту хвилями рибу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Mash

Що відбувається на узбережжі

Місцеві жителі фіксують загибель морських тварин уже кілька днів – але окупаційна адміністрація жодних пояснень досі не надала. У коментарях під публікаціями люди пов'язують відбуваюче з погіршенням екологічного стану Азовського моря через бойові дії та загальне забруднення акваторії.

Особливу тривогу викликає загибель дельфінів – тварин, надзвичайно чутливих до будь-яких змін довкола. Підводні вибухи, шумове забруднення від військової техніки та гідролокаційні прилади суден здатні дезорієнтувати цих ссавців і позбавити їх здатності орієнтуватися у просторі. Водночас тривале забруднення акваторії каналізаційними стоками й токсичними речовинами від вибухів знищує рибу, якою дельфіни живляться.

Біля окупованого Маріуполя кілька днів поспіль гинуть дельфіни фото 1

Не перший випадок

Подібні випадки на узбережжі Азовського моря траплялися й раніше. Торік, у липні 2025 року, на лівобережному пляжі Маріуполя також виявили мертву азовку – дельфіна з родини морських свиней. Тоді фахівці зазначали, що азовки, попри несприятливу екологічну ситуацію, ще трапляються в морі, однак їхні популяції опинилися під серйозною загрозою.

Азовка – найдрібніший і найвразливіший вид китоподібних у регіоні. До війни головними загрозами для неї були браконьєрські сітки й гвинти суден. Нині до цього додалися наслідки бойових дій і постійне забруднення моря. 

Нагадаємо, на початку 2026 року «Главком» повідомляв, що узбережжя Азовського моря перебуває на межі екологічної катастрофи. За оцінками екологів, Росія системно руйнує природу Приазов'я – більшість прибережних територій окупанти перетворили на тилову військову зону.

До слова, внаслідок повномасштабної війни в Чорному та Азовському морях масово гинуть дельфіни різних видів. За оцінкою українських науковців, лише за 2022–2023 роки загинуло щонайменше п'ятдесят тисяч чорноморських китоподібних. 

