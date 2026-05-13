Лавров заявив, що США хочуть відновити «Північні потоки»

Газопровід «Північний потік» у Балтійському морі
Колаж: Главком

Глава МЗС РФ стверджує, що Вашингтон прагне перебрати контроль над газовим ринком Європи

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США нібито планують відновити роботу підірваних газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2», а також придбати їх «за безцінь» у власників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Лаврова телеканалу RT India. 

США прагнуть контролювати газовий ринок Європи

За словами Лаврова, Вашингтон нібито зацікавлений у встановленні контролю над поставками газу до Європи. На його думку, це дало б американській стороні важіль впливу на ціни на енергоносії в регіоні.

«США говорили за адміністрації Байдена, що "Північні потоки" не працюватимуть», – заявив глава російського МЗС, натякаючи на зміну позиції Вашингтона.

Лавров також стверджував, що між США та Європою нібито тривають суперечки навколо майбутнього газопроводів. Разом з тим жодних офіційних заяв американської сторони щодо планів купівлі чи перезапуску «Північних потоків» не надходило. 

Що відомо про «Північні потоки»

Газопроводи «Північний потік» та «Північний потік-2» прокладені дном Балтійського моря для транспортування російського газу до Німеччини. 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток трубопроводів були підірвані поблизу острова Борнхольм у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Відтоді газогони фактично виведені з експлуатації.

Розслідування диверсії тривало кілька років. Федеральна прокуратура Німеччини підозрює у причетності до підриву громадянина України Сергія Кузнєцова – суд залишив його під вартою на початку 2026 року. Україна офіційно заперечує будь-яку причетність своїх державних структур до цієї операції.

Нагадаємо, у травні 2025 року Reuters повідомляло, що США та Росія нібито вели перемовини про відновлення постачання російського газу до Європи. За даними агентства, адміністрація Трампа розглядала можливу роль Вашингтона як посередника в енергетичному врегулюванні.

До слова, Єврокомісія планує заборонити нові угоди щодо російського газу до кінця 2025 року та повністю згорнути чинні до 2027 року – попри спротив Угорщини та Словаччини.

