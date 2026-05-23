Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Генералу доведеться керувати областю, яка перебуває в стані стрімкого соціально-економічного колапсу

Російський диктатор Володимир Путін призначив тимчасово виконувачем обов'язків губернатора Бєлгородської області генерала Олександра Шуваєва. Це рішення свідчить про глибоку кризу та слабкість кремлівської «лави запасних», адже кадровий військовий не має жодного досвіду цивільного управління, натомість володіє шлейфом воєнних злочинів та серйозними проблемами з алкоголем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За інформацією української розвідки, призначення Шуваєва відбулося за принципом «вибору без вибору». Бєлгородська область, яка регулярно потерпає від наслідків розв'язаної Кремлем війни, перетворилася на занадто ризикований та токсичний регіон – усі інші цивільні та номенклатурні кандидати від цієї посади навідріз відмовилися. Через це затяглася й відставка попереднього губернатора В’ячеслава Гладкова.

Підлеглі чиновники в бєлгородській адміністрації вже встигли охрестити нового очільника «сапогом без досвіду». Послужний список генерала Шуваєва включає участь в агресіях на Північному Кавказі, в Грузії, Сирії та Україні. Зокрема, він командував 1-ю мотострілецькою бригадою ЗС РФ під час штурму та захоплення Авдіївки – саме цей підрозділ звинувачують у жорстоких стратах українських військовополонених.

Тепер таке криваве резюме та хронічне зловживання алкоголем офіційно стали головною перепусткою до управління регіоном із мільйонним населенням.

Генералу доведеться керувати областю, яка перебуває в стані стрімкого соціально-економічного колапсу. На папері Кремль ставить перед ним «амбітні» завдання: забезпечення безпеки, відновлення енергетичної інфраструктури, підтримку ветеранів та навіть стимулювання народжуваності, якого вимагає Путін. По факту ж, Шуваєв лише принесе війну в кожну домівку, де блекаути та обстріли вже стали щоденною нормою.

У СЗРУ наводять чіткі цифри економічного занепаду Бєлгородської області. У 2025 році «діра» в казне регіону становила 14 млрд рублів, а дефіцит бюджету на поточний 2026 рік заклали на рівні рекордних 17,4 млрд рублів. Область уже поспіхом залишили від 60 до 70 тис. людей, що становить близько 5% від постійного населення регіону. Інвестиційні програми повністю згорнуті, будівельний сектор перебуває в глибокій кризі, а місцевий ринок праці невпинно звужується.

Практичні кроки новоспеченого очільника області одразу продемонстрували його реальне ставлення до місцевих мешканців. Першим рішенням Шуваєва стало повне скасування виплат компенсацій бєлгородцям, чиї приватні автомобілі та майно були знищені або пошкоджені внаслідок прильотів ракет і дронів.

Офіційним приводом для цього кроку назвали банальний брак грошей у бюджеті, при цьому жодних альтернативних заходів допомоги постраждалим автовласникам військова адміністрація не передбачила.

«Раніше працівникам бюджетної сфери скасували «окопні» надбавки (близько €120 на місяць). Також влада неодноразово відкладала виплату компенсацій за оренду житла для біженців», – нагадують у СЗРУ.

Для тих нечисленних мешканців, які з якихось причин досі не виїхали з Бєлгородської області, призначення агресивного генерала-алкоголіка стане початком ще більшої скрути, оскільки цивільні потреби регіону остаточно принесені в жертву воєнній машині Кремля.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Сили оборони України значно активізували удари середньої дальності та операції з блокування повітряного простору на тимчасово окупованих територіях. Системне вогневе ураження ключових транспортних артерій призвело до серйозних збоїв у забезпеченні окупаційних військ та помітно уповільнило просування ворога на фронті.