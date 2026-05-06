Білорусь затягує пояс слідом за Росією – розвідка

glavcom.ua
Між двома економіками діє стійка закономірність: російські проблеми стають білоруськими
СЗРУ: між двома економіками стійка закономірність – російські проблеми стають білоруськими із запізненням у три-чотири місяці

Режим Лукашенка розпочав приховане скорочення видатків: згортаються регіональні програми, в агросекторі дешевшають матеріали, а публічні дискусії про «ефективність» медицини з'являються саме тоді, коли в бюджеті закінчуються гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України

Росія падає – Білорусь чекає свого часу

Тригером для білоруських скорочень стала економічна ситуація у Росії. У першому кварталі 2026 року ВВП Росії скоротився – вперше за кілька років. Дефіцит федерального бюджету РФ за той самий період становив 4,58 трлн рублів при річному плані у 3,7 трлн, тобто річний ліміт вичерпано вже за три місяці. Нафтогазові доходи за цей же період впали на 45,5% порівняно з аналогічним кварталом минулого року – до $18,1 млрд.

Для Білорусі це не просто погані новини від сусіда. Між двома економіками діє стійка закономірність: російські проблеми стають білоруськими із запізненням у три-чотири місяці. Мінський режим це знає й уже почав діяти. 

Що саме скорочують

Перша ознака – регіональна програма «Один район – один проєкт» з кошторисом 9 мільярдів білоруських рублів. З 220 запланованих об'єктів здано лише 98. Решта, судячи зі зміни урядової риторики, фінансування не отримає. Офіційне пояснення – нестача трудових ресурсів у регіонах. Проте ті самі регіони з тими самими демографічними показниками були включені до програми від самого початку.

В агросекторі капітальне будівництво поступається тимчасовим конструкціям із дешевших матеріалів. Термін служби таких споруд скорочується, але скорочуються й початкові витрати – саме це зараз важливіше для бюджету.

Регіональна медицина – наступна на черзі. Публічне обговорення її «ефективності» з'явилося нещодавно й без очевидного приводу. У бюджетній політиці такі дискусії, як правило, передують скороченням фінансування. 

Лютневі відключення як сигнал

Лютневі відключення електроенергії, які спочатку виглядали як технічний захід, СЗРУ розцінює як першу публічну демонстрацію того, що коштів стає менше. Білоруська влада ще не назвала це новим курсом. Але рішення вже ухвалені, і напрямок очевидний: країна виходить із програм, які не вміщаються в бюджет.

За оцінкою розвідки, бюджет Білорусі на 2026 рік і без того сформовано з дефіцитом: доходи консолідованого бюджету заплановано на рівні 92,08 млрд рублів, тоді як видатки сягають 97,19 млрд. Промисловість при цьому вже продемонструвала падіння: у січні 2026 року обробний сектор скоротився на 7,5%, а ВВП просів на 1,2%.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що Білорусь опинилася на порозі промислового колапсу: запаси готової продукції на складах досягли 90% від місячного обсягу виробництва, а традиційний російський ринок перенасичений. Тоді ж стало відомо, що Росія за два місяці витратила більше, ніж планувала на рік

