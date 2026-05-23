Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Медика «Азову» закатували до смерті в російському полоні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Медика «Азову» закатували до смерті в російському полоні
Олександр Крохмалюк долучився до «Азову» у 2016 році
фото: Святослав Паламар, Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Паламар: Крохмалюк рятував життя бійців – і загинув від переломів ребер і тупої травми грудної клітини

Начальника медичної служби бригади «Азов» Олександра Крохмалюка закатували до смерті в російському полоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію у Facebook заступника командира 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Святослава Паламара.

Оленівка, Таганрог, Камишин – і додому в труні

Олександр Крохмалюк вступив до лав «Азову» у 2016 році. На момент евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року він очолював медичну службу підрозділу. У полоні медик пройшов через відому своєю жорстокістю Оленівку, потім – катівні Таганрога. Останнє відоме місце його утримання – СІЗО-2 у місті Камишин.

Медика «Азову» закатували до смерті в російському полоні фото 1
фото з допису Святослава Паламара у Facebook

У вересні 2025 року, під час великого обміну тілами загиблих за схемою «тисяча на тисячу», Крохмалюк повернувся на батьківщину мертвим. Судово-медична експертиза у Львові, проведена 22 вересня 2025 року, встановила причину смерті: перелом ребер і тупа травма грудної клітини.

Паламар: це державна політика Росії

Заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Святослав Паламар назвав загибель Крохмалюка черговим підтвердженням того, що катування і вбивства українських полонених – не поодинокі ексцеси, а цілеспрямована практика російської держави.

«Це ще один вирок системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоров'я та життя українських військовополонених у російському полоні. Відкрите та зневажливе порушення Женевської конвенції, катування і вбивства українських військовополонених – це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна», – написав Паламар.

Заступник командира «Азову» також закликав українських посадовців, правозахисників і дипломатів виносити кожен такий випадок на трибуни ООН, Ради Європи та ОБСЄ і домагатися, щоб повернення полонених стало пріоритетом у двосторонніх переговорах.

«Якщо цього не робити – прийде час, коли нікого буде повертати з полону», – застеріг він.

Нагадаємо, це не перший випадок загибелі азовця від тупої травми грудної клітини. У серпні 2024 року стало відомо, що в СІЗО Ростова-на-Дону так само загинув водій полку «Азов» Олександр Іщенко – судмедексперт зафіксував «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».

За даними Офісу генерального прокурора, з 2022 року Україна отримала тіла щонайменше 25 захисників, які загинули в російському полоні. На більшості тіл зафіксовані ознаки жорстокого поводження.

До слова, ГУР задокументував понад 150 страт бійців, які здалися або намагалися здатися в полон. Відомство кваліфікує це як складову цілеспрямованої державної політики Росії.

Читайте також:

Теги: Азовсталь окупанти медик полон Азов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від реальності не сховається ні Путін, ні Трамп
Путін переконує Трампа у перемозі Росії: що стоїть за цією брехнею
2 травня, 17:31
ЗСУ тиснуть, а РФ намагається повернути позиції.
Росіяни намагаються прорватися до Оріхова за будь-яку ціну. Огляд фронту
26 квiтня, 10:31
Військовий Євген три роки перебував у російському полоні
«Три роки не їли шоколаду». Звільнений із полону військовий розповів про життя після повернення
11 травня, 17:33
Генерал підписав наказ про масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про порушення міжнародного гуманітарного права
Сирський наказав масштабувати збір інформації про воєнні злочини РФ
15 травня, 20:21
Стовпи диму над заводом у Сіверськодонецьку, 10 червня 2022 рік
Зруйнований музей у Сіверськодонецьку росіяни оголосили туристичним об’єктом
Вчора, 15:01
На аматорському рівні Самохін (ліворуч) грав за команди «Газм'яс» та «Граніт» з Озерська
ЗСУ на фронті знищили російського футболіста
20 травня, 12:32

Події в Україні

Медика «Азову» закатували до смерті в російському полоні
Медика «Азову» закатували до смерті в російському полоні
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених
Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених
Лінія фронту станом на 22 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 травня 2026. Зведення Генштабу
Нові правила бронювання, застава для посадовців Нацполіції. Головне за 22 травня 2026
Нові правила бронювання, застава для посадовців Нацполіції. Головне за 22 травня 2026
На Сумщині російський дрон знищив комбайн під час польових робіт (відео)
На Сумщині російський дрон знищив комбайн під час польових робіт (відео)

Новини

У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
21 травня, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
21 травня, 11:27

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua