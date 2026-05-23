Медика «Азову» закатували до смерті в російському полоні

Олександр Крохмалюк долучився до «Азову» у 2016 році

Паламар: Крохмалюк рятував життя бійців – і загинув від переломів ребер і тупої травми грудної клітини

Начальника медичної служби бригади «Азов» Олександра Крохмалюка закатували до смерті в російському полоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію у Facebook заступника командира 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Святослава Паламара.

Оленівка, Таганрог, Камишин – і додому в труні

Олександр Крохмалюк вступив до лав «Азову» у 2016 році. На момент евакуації з «Азовсталі» у травні 2022 року він очолював медичну службу підрозділу. У полоні медик пройшов через відому своєю жорстокістю Оленівку, потім – катівні Таганрога. Останнє відоме місце його утримання – СІЗО-2 у місті Камишин.

фото з допису Святослава Паламара у Facebook

У вересні 2025 року, під час великого обміну тілами загиблих за схемою «тисяча на тисячу», Крохмалюк повернувся на батьківщину мертвим. Судово-медична експертиза у Львові, проведена 22 вересня 2025 року, встановила причину смерті: перелом ребер і тупа травма грудної клітини.

Паламар: це державна політика Росії

Заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Святослав Паламар назвав загибель Крохмалюка черговим підтвердженням того, що катування і вбивства українських полонених – не поодинокі ексцеси, а цілеспрямована практика російської держави.

«Це ще один вирок системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоров'я та життя українських військовополонених у російському полоні. Відкрите та зневажливе порушення Женевської конвенції, катування і вбивства українських військовополонених – це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна», – написав Паламар.

Заступник командира «Азову» також закликав українських посадовців, правозахисників і дипломатів виносити кожен такий випадок на трибуни ООН, Ради Європи та ОБСЄ і домагатися, щоб повернення полонених стало пріоритетом у двосторонніх переговорах.

«Якщо цього не робити – прийде час, коли нікого буде повертати з полону», – застеріг він.

Нагадаємо, це не перший випадок загибелі азовця від тупої травми грудної клітини. У серпні 2024 року стало відомо, що в СІЗО Ростова-на-Дону так само загинув водій полку «Азов» Олександр Іщенко – судмедексперт зафіксував «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».

За даними Офісу генерального прокурора, з 2022 року Україна отримала тіла щонайменше 25 захисників, які загинули в російському полоні. На більшості тіл зафіксовані ознаки жорстокого поводження.

До слова, ГУР задокументував понад 150 страт бійців, які здалися або намагалися здатися в полон. Відомство кваліфікує це як складову цілеспрямованої державної політики Росії.