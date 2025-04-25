Працівник ТЦК, якого обплював полтавський фітнес-тренер, звільнився з роботи

«Це просто кошмар. Це морально вбивча робота. На нулі було простіше, – запевняє ветеран. – А тут щодня чуєш крики: «Ти, п**рас, іди воюй»

Старший солдат Олександр Мацько, який сім років воював на «нулі» у складі 95-ї бригади й отримав складні поранення навесні 2022-го та на якого плюнув фітнес-тренер Роман Заволока, не витримав напруги тилової роботи і звільнився з ТЦК, де прослужив майже два роки. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Мацько зазначає, що цей інцидент у Полтаві позначив поворотний момент у ставленні значної частини суспільства до мобілізації: негатив до ТЦК дедалі посилювався.

«Ворожого ставлення, лайки, погроз розправитися з нами ставало дедалі більше: у 2023-му це ще було не так часто, а в 2024-му – регулярно, фактично на кожному чергуванні. За день тебе можуть послати разів десять. Хто б з нас подумав на початку війни, що таке може бути?!... Це просто кошмар. Це морально вбивча робота. На нулі було простіше. А тут щодня чуєш крики: «Ти, п**рас, іди воюй». Я ж не буду кожному розповідати, що я там з 2015 року, що лютий 2022-го зустрів на позиціях на Донеччині і які в мене поранення», – розповідає він.

Зазначається, що ймовірно 27-річний Заволока залишився б не покараним, якби не виклав в Інстаграм відео свого «сміливого вчинку».

За цим відео Заволоку вирахували правоохоронці, а заодно з’ясували, що в його соцмережах чимало сюжетів, сповнених зневаги до військових, що підпадає під статтю Кримінального Кодексу щодо образи честі та гідності військовослужбовців. На додачу, при затриманні чоловік, як стверджують стражі порядку, був під дією легкого наркотика і вдарив поліцейського, що приплюсувало йому правопорушення за ще двома статтями КК.

Нагадаємо, Олександр Мацько воює з 2015 року. Був розвідником та водієм у 95-ій бригаді. Під час боїв за Ізюм навесні 2022 року автомобіль Олександра підірвався на міні, солдат отримав черепно-мозкову травму й поранення обох ніг, у шпиталі лікарі вилучили 52 осколки. Відтак Мацько майже рік перебував на лікуванні, ще пів року ходив з паличкою.

Після тривалої реабілітації йому привласнили другу групу інвалідності та перевели з бойової частини проходити службу до військкомату.

Інцидент, що трапився між Олександром Мацьком і полтавським фітнес-тренером та ухилянтом у серпні 2023 року, набув великого резонансу й став першим від початку великої війни (принаймні першим зафіксованим на відео) випадком брутальної зневаги громадян до працівників ТЦК: молодик прилюдно плюнув у ветерана війни, звинуватив його у вбивстві росіян і кепкував з тремтячих рук військового, хоч той пояснив, що це через контузію.

Саме після цього конфлікту було прийнято рішення, що по всій країні в рейди на вручення повісток разом з військовослужбовцями ТЦК ходитимуть патрульні поліцейські.