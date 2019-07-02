Правозахисники: кримський активіст Мовенко залишив окупований півострів



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Український активіст Ігор Мовенко 28 червня вийшов зі слідчого ізолятора Сімферополя Фото: Радіо Свобода

Мовенко разом із родиною залишив Крим після того, як проти нього в Севастополі припинилося кримінальне переслідування

Український активіст Ігор Мовенко, засуджений російським судом за звинуваченням в екстремізмі умовно, залишив територію окупованого Криму.

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

«Мовенко 28 червня 2019 року разом із родиною залишив Крим після того, як проти нього в Севастополі припинилося кримінальне переслідування. У травні 2019 року закінчився умовний термін за вироком Севастопольського апеляційного суду від 26 червня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український активіст Ігор Мовенко 28 червня вийшов зі слідчого ізолятора Сімферополя.

Як відомо, 4 травня підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя засудив обвинуваченого в екстремізмі Ігоря Мовенка до 2 років ув'язнення.

8 травня українські правозахисники оприлюднили своє звернення щодо незаконного вироку Мовенку. Звернення було адресоване урядам України, країн Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії, США, Канади, Австралії та Японії, міжнародним організаціям.

Нагадаємо, 9 вересня 2016 року в мережі з'явилося відео побиття севастопольця Ігоря Мовенка. Його зняла на місці події дружина потерпілого. За її даними, Мовенка побили через символіку українського батальйону «Азов» на його велосипеді.

Лікарі діагностували у Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми.

Пізніше в грудні того ж року Мовенка затримали і відвезли в управління ФСБ Росії. Після чого проти севастопольця висунули звинувачення за кілька коментарів у групі «Крим – Україна» в російській соцмережі «ВКонтакте».