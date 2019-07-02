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    Суспільство

    Правозахисники: кримський активіст Мовенко залишив окупований півострів

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    <p>Український активіст&nbsp;Ігор Мовенко 28 червня вийшов зі слідчого ізолятора&nbsp;Сімферополя</p> - Правозахисники: кримський активіст Мовенко залишив окупований півострів

    Український активіст Ігор Мовенко 28 червня вийшов зі слідчого ізолятора Сімферополя

    Фото: Радіо Свобода

    Мовенко разом із родиною залишив Крим після того, як проти нього в Севастополі припинилося кримінальне переслідування

    Український активіст Ігор Мовенко, засуджений російським судом за звинуваченням в екстремізмі умовно, залишив територію окупованого Криму.

    Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

    «Мовенко 28 червня 2019 року разом із родиною залишив Крим після того, як проти нього в Севастополі припинилося кримінальне переслідування. У травні 2019 року закінчився умовний термін за вироком Севастопольського апеляційного суду від 26 червня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, український активіст Ігор Мовенко 28 червня вийшов зі слідчого ізолятора Сімферополя.

    Як відомо, 4 травня підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя засудив обвинуваченого в екстремізмі Ігоря Мовенка до 2 років ув'язнення.

    8 травня українські правозахисники оприлюднили своє звернення щодо незаконного вироку Мовенку. Звернення було адресоване урядам України, країн Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії, США, Канади, Австралії та Японії, міжнародним організаціям.

    Нагадаємо, 9 вересня 2016 року в мережі з'явилося відео побиття севастопольця Ігоря Мовенка. Його зняла на місці події дружина потерпілого. За її даними, Мовенка побили через символіку українського батальйону «Азов» на його велосипеді.

    Лікарі діагностували у Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми.

    Пізніше в грудні того ж року Мовенка затримали і відвезли в управління ФСБ Росії. Після чого проти севастопольця висунули звинувачення за кілька коментарів у групі «Крим – Україна» в російській соцмережі «ВКонтакте».

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