Чубаров пояснив головну мету «Походу на Крим»



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Голова Меджлісу Рефат Чубаров нагадав, що серед документів, які ухвалювали міжнародні організації «є і такі, які вимагають негайного виведення російських військ з території українського Криму»

Марш гідності має змусити міжнародні організації виконувати їхні ж рішення - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів в інтерв’ю «Главкому», що похід на окупований Крим повинен змусити міжнародні організації реалізувати на практиці їхні ж рішення.

Голова Меджлісу зазначив, що акція також проводитиметься для того, щоби ще раз нагадати міжнародним організаціям про те, що у них відсутні механізми реалізації тих рішень, які вони приймають. «Ми зараз маємо на меті добитися усвідомлення українським суспільством того, що у цьому прагматичному й жорсткому світі допомагають лише тим, хто за свої права б’ється. І якщо ми хочемо, щоби нам допомагали відновити територіальну цілісність, потрібно робити те, що ми можемо», - вважає голова Меджлісу.

За словами Чубарова, до участі в акції вони запрошуватимуть представників моніторингової група ООН з питань прав людини в Україні, спеціальної моніторингової місія ОБСЄ, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва.

Голова Меджлісу нагадав, що серед документів, які ухвалювали міжнародні організації «є і такі, які вимагають негайного виведення російських військ з території українського Криму або виконання рішення Міжнародного суду ООН щодо відміни заборони Меджлісу кримськотатарського народу».

Чубаров поінформував, що запрошення на акцію надсилатимуть протягом лютого. «Очікуємо, що значна частина народних депутатів нарешті за ці шість років разом з нами спробують відвідати територію України, яка тимчасово окупована, і зустрітися там з громадянами України», - розповів про свої наміри голова Меджлісу.

Нагадаємо, кримські татари на 3 травня організовують ненасильницьку міжнародну акцію «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності». Заяву такого змісту минулого тижня оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Мета маршу – перетнути адміністративний кордон між Херсонською областю і окупованим півостровом, аби допомогти міжнародним організаціям на практиці реалізувати резолюції щодо Криму, ухвалені ними за останні шість років.

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