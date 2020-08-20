Представники громадських організацій звернулися до Зеленського



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Представники громадських організацій нагадують, що за час свого президентського терміну Зеленський погіршив ситуацію в економіці та соціальному забезпеченні людей

У своєму зверненні представники громадських організацій стверджують, що теперішня діяльність Зеленського на посаді президента фактично є демонтажем України як держави

Представники націонал-демократичних організацій, колишні політв’язні, учасники руху шістдесятників і засновники та учасники Народного руху України та активні громадяни написали звернення до президента Володимира Зеленського.

У своєму зверненні представники громадських організацій стверджують, що теперішня діяльність Зеленського на посаді президента фактично є демонтажем України як держави.

«Ваша партія із претензійною назвою «Слуга народу» має найчисельнішу фракцію у Верховній Раді, але це по суті один Ваш голос у Верховній Раді. Так було і за часів Сталіна, коли генсек компартії був одним вирішальним голосом «совєтського» народу. Нещодавно відбулося урочисте зібрання за Вашою участю як президента з нагоди відзначення 30-річчя вікопомної Декларації про державний суверенітет України. Однак у Вашому виступі й виступах політичних діячів не було згадано про ті українські громадські й політичні сили, які прокладали шлях до Декларації. Зате були згадки про представників компартії, яка боролася проти Незалежності України», - йдеться у зверненні.

Громадські активісти наголошують, що наразі Зеленський, «діє не як президент України, а як менеджер, що на догоду Путіну прагне обернути український народ у рабів московської імперії».

«Нині Вашими руками Українську армію, як і в часи втікача від народного гніву Януковича, намагаються обеззброїти. На догоду Кремлю послаблюється обороноздатність України, відбувається скорочення чисельності Збройних сил, військ спецпризначення, зупинення ракетних програм», - наголошується у зверненні.

Також представники громадських організацій нагадують, що за час свого президентського терміну Зеленський погіршив ситуацію в економіці та соціальному забезпеченні людей – «зростають ціни, а Вами обіцяного підвищення пенсій та зарплатні, зокрема вчителям і медикам, немає».

«Своїми діями Ви провокуєте наближення нового всенародного Майдану», - стверджується у зверненні.

Також громадські активісти нагадали Зеленському про «тривале відмовчування щодо розправи кривавого диктатора Лукашенка над білоруською нацією».

У зверненні стверджується, що це є ще одне свідчення залежності від Москви.

Представники громадських організацій звертають увагу і на питання української мови.

«Заяви Вашого ставленика - голови Верховної Ради, як і окремих депутатів Вашої фракції, про якість проблеми, що начебто тепер виникають із визнанням української мови як єдиної державної мови в Україні, - це натяк на те, що Ви та Ваші «слуги народу» здатні повестися із державною мовою аналогічно до «старань» президента-утікача Януковича, що вимагав запровадити в Україні дві державні мови. Ми хочемо нагадати Вам, що українська мова завжди була і є головною ознакою української національної ідентичності, захистом майбутнього української нації», - йдеться у зверненні.

Зазначається, що своєю політикою умиротворення Путіна Зеленський знищив дружні партнерські взаємини України з провідними європейськими країнами та Сполученими Штатами Америки.

«Вам, пане Зеленський, як людині, що прагне домогтися миру ціною неприйнятних поступок Росії, треба нарешті усвідомити, що Росія Путіна не перестане стріляти в українських воїнів доти, доки не досягне своїх імперських зазіхань. Протидіяти такій агресивній політиці Путіна може тільки належно вишколена й забезпечена новітнім озброєнням Українська армія, консолідована взаємодія нашої країни із провідними демократіями світу, в першу чергу – зі США, посилення санкцій проти путінського режиму, вступ України до Європейського Союзу і НАТО», - наголошується у зверненні.

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